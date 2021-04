Ciao Darwin, avete mai visto il profilo Instagram di Padre Natura, Filippo Melloni? Le sue fotografie sono davvero pazzesche: guardiamole insieme!

Questa sera di venerdì 2 aprile 2021 dovrebbe andare in onda su Canale 5 la replica di Ciao Darwin, la puntata Web contro Tv. A guidare il mondo del web Il Pancio ed Enzuccio mentre a capo del gruppo ‘Tv’ Paola Perego! Per questa puntata i telespettatori di sesso maschile dovranno pazientare ed attendere la prossima puntata per assistere alla bellezza delle donne scelte come Madre Natura. Nella puntata di Ciao Darwin Web vs Tv c’è Filippo Melloni, il Padre Natura che fa innamorare milioni di donne con un solo sguardo! Classe ’95, l’uomo è di Bologna ed ha una passione sfrenata per lo sport. E’ uno studente di Medicina e modello! Ma avete mai visto il suo profilo Instagram? Ha pubblicato delle foto davvero da urlo: in alcune si mostra insieme alla sua dolce metà. Guardiamo insieme le foto pubbliche di Filippo!

Ciao Darwin, Padre Natura Filippo Melloni: avete mai visto il suo profilo Instagram? Foto da urlo

Filippo Melloni è il Padre Natura nella puntata di Ciao Darwin ‘Web’ vs ‘Tv’. Filippo è bolognese, classe ’95 e studia Medicina. Il suo canale Instagram, non tutti sanno, è seguito da ben 268 mila follower! Melloni pubblica scatti di sé, del suo fisico possente e muscoloso, ed immagini di lavoro.

A destare la curiosità di molte sono anche le fotografie insieme ad una ragazza: Carolina Piolanti è la compagna di Padre Natura di Ciao Darwin. Non conosciamo molto sul suo conto se non che vive a Forlì e che è una studentessa di legge. I due sembrano essere davvero innamorati: guardate questo selfie di coppia.