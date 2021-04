Paola Perego, avete mai visto la mamma? Le somiglia molto

Avete mai visto la mamma di Paola Perego? Le somiglia molto: di seguito vi mostriamo una foto della madre della conduttrice

Paola Perego è nata a Monza il 17 aprile 1966. Da Monza si trasferisce presto a Milano per lavorare come modella, esordendo nel mondo dello spettacolo ancora minorenne. Dopo un anno di passerelle, ha cominciato ad affrontare provini per lavorare nel mondo della televisione. Dopo una lunga gavetta nelle emittenti locali, approda su Italia 1, dove, al fianco di Marco Columbro, conduce Autostop. In seguito conduce programmi famosi quali Pomeriggio in famiglia e Mattina in famiglia, oltre al reality show La talpa. Nel 2017, durante la sua trasmissione Parliamone… Sabato, una sua domanda sulle ‘donne dell’Est’ fa gridare allo scandalo. Resta così per un po’ lontana dal piccolo schermo, fino al 2019, quando torna a Ciao Darwin nella puntata Web contro Tv e soprattutto nel suo nuovo programma Non disturbare.

Paola Perego, avete mai visto sua mamma?

La Perego proviene da una famiglia milanese di artigiani. Il padre, infatti, faceva il falegname, mentre la madre era una casalinga. In un’intervista a Oggi è un altro giorno ha dichiarato: “Hanno sempre cercato di non farci mancare nulla, ma facevamo l’indispensabile. Soldi per andare in vacanza non ce n’erano. Mi ricordo in quinta elementare andai al mare con la scuola ed era la prima volta che lo vedevo. mamma venne con me, per vedere il mare anche lei. Aveva 38 anni”. Il papà è morto lo scorso 27 dicembre all’età di 90 anni. La conduttrice su Instagram ha pubblicato una foto, scrivendo: “Ti sento“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Perego (@paolaperego17)

Nel giorno della Festa delle donne, invece, la Perego ha pubblicato una foto in cui figura anche la mamma. La donna le somiglia molto. Nella foto, oltre alla madre, c’è anche la sorella Silvana e la figlia Giulia.