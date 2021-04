Rita Dalla Chiesa, dolorosa perdita: “Rimarrai nel cuore”

Dolorosa perdita per Rita Dalla Chiesa: “Rimarrai nel cuore”, di seguito vi diciamo di chi si tratta con le parole della conduttrice

È un giorno triste per Rita Dalla Chiesa. La conduttrice piange uno dei suoi amici più cari. La donna ha annunciato la dolorosa perdita su Facebook, scrivendo: “Nessuno dovrebbe mai perdere un amico come te“.

Rita Dalla Chiesa, dolorosa perdita: le sue parole

Dolorosa perdita per Rita Dalla Chiesa. La conduttrice ha perso un caro amico. Si è spento all’età di 55 anni Stefano Bongarzone, noto hairstylist e makeup artist. Era un volto noto nel piccolo schermo, dato che aveva partecipato a svariate trasmissioni televisive in cui dispensava consigli nel settore. Stefano era infatti ospite spesso nella rubrica del TG2, “Costume e Società“, oltre che nel programma radiofonico “Io le donne non le capisco” condotto da Barbara Palombelli e Raffaella Longobardi. Per molti personaggi del mondo della tv, inoltre, è stato un punto di riferimento. Stefano è stato sposato con Laura, che l’ha reso papà, e dopo il divorzio si è legato sentimentalmente al suo storico compagno Manfredi. I funerali si terranno il giorno 6 aprile presso la Chiesa di San Giovanni Crisostomo in Via Emilio De Marchi 60.

Rita Dalla Chiesa è stata la prima a salutare l’amico sui social, scrivendo: “Nessuno dovrebbe mai perdere un amico come te. Noi due in camerino, noi due nella vita, noi due nelle risate, noi due nelle confidenze, nelle canzoni e nei concerti di Gianna Nannini. Noi due nei litigi e nelle telefonate a notte fonda. Noi due davanti al Festival di Sanremo. Noi due per trent’anni insieme. Io con i miei casini e tu con i tuoi. Con gli amori persi e poi ritrovati. I tuoi consigli che non seguivo mai. Laura, Marzio e Manfredi, le tue grandi certezze. Eri la mia cassaforte amica. Sei e rimarrai nell’anima, Stefano”.