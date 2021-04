Amici, Tommaso Stanzani è l’eliminato della terza puntata di Amici: cos’è successo in studio e qual è stata la reazione di Arisa.

Mancano pochissime ore alla terza puntata, eppure già sappiamo cosa accadrà. L’appuntamento, infatti, è stato registrato proprio ieri, Giovedì 1 Aprile. E, come al solito, il sito ‘Il Vicolo delle News’ ha riportato in anteprima le anticipazioni. Come vi abbiamo raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, è accaduto davvero di tutto in studio. Le manche, come al solito, sono state tre. A differenza degli eliminati, che, così come tutte le altre puntate scorse, sono sempre stati due. Attualmente, sappiamo che al ballottaggio a fine puntata sono finiti Rosa e Daddy. E che, invece, l’eliminato immediato della puntata Amici è stato Tommaso Stanzani. Si, avete letto proprio bene: il giovanissimo ballerino è colui che ha dovuto abbandonare il talent solo alla terza puntata. Ecco, ma sapete cos’è successo in studio al momento della sua eliminazione? Stando a quanto si legge, sembrerebbe che si sia scatenata una reazione di tristezza generale. E non solo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amici, Tommaso è l’eliminato: la proposta di Arisa

Terminata la prima manche della terza puntata di Amici, quindi, Tommaso ha dovuto abbandonare il talent. Finito al ballottaggio, il giovanissimo ballerino ha visto sfumarsi dinanzi agli occhi la possibilità di giocarsi la finale. E, soprattutto, di potersi aggiudicare il titolo da vincitore. Sapete, però, cosa è successo al momento della sua eliminazione? Stando a quanto si legge dalle anticipazioni riportate da ‘Il Vicolo delle News’, sembrerebbe che la reazione sia stata davvero immediata. Non soltanto, infatti, appena saputo il nome dell’eliminato, si è immediatamente alzato un boato di meraviglia, ma anche Maria De Filippi e tutti gli altri presenti hanno voluto dire la propria opinione. La padrona di casa, da quanto si legge, avrebbe detto di essere onorata ad averlo avuto con loro quest’anno. E che è certa del futuro che gli spetta. Ma non solo. Anche Arisa ha voluto intervenire. Facendogli, quindi, un’allettante proposta. Sembrerebbe, infatti, che l’insegnate di canto abbia chiesto a Tommaso di prendere parte al suo prossimo videoclip.

Vi aspettate venisse eliminato?