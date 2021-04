Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne, è stata al centro di una segnalazione: cos’è esattamente successo e qual è la sua verità.

È stata una delle recentissime troniste di Uomini e Donne, Sophie Codegoni. Giunta nella trasmissione televisiva di Maria De Filippi, in compagnia di Jessica Antonini, Davide Donadei e Gianluca De Matteis, la bellissima modella ha saputo conquistare tutti sin dal primo momento. Non soltanto per la sua bellezza, ma anche per il forte e determinato carattere mostrato in diverse occasione. Lo ha sfoggiato anche pochissime ore fa. Quando, nel treno, non ha affatto potuto fare a meno di rispondere alla clamorosa segnalazione spuntata su di lei nelle scorse ore. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che i due informatissimi Deianira Marzano ed Amedeo Venza abbiano ricevuto una segnalazione sull’ex tronista che la voleva impegnata con un altro ragazzo, conosciuto a Roma durante la sua permanenza, nel mentre era sul trono. È davvero così? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no! È proprio per questo motivo che, in un vero e proprio batter baleno, la Codegoni ha voluto rompere il silenzio. E raccontare la sua verità. Scopriamo tutti i dettagli.

Sophie Codegoni, la sua verità sulla segnalazione: le parole social

Proprio pochissime ore fa, Deianira Marzano ed Amedeo Venza non hanno affatto potuto fare a meno di riportare una segnalazione su Sophie Codegoni. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che i due informatissimi abbiano raccontato di aver saputo che l’ex tronista, mentre era sul trono di Uomini e Donne, frequentava un’altra persona. ‘Lo possiamo garantire al 100%. Io ed Amedeo abbiamo visto anche i messaggi’, ha detto l’influencer campana. Ecco, ma cos’è esattamente successo? È davvero così? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no! Ad intervenire in merito alla questione, badate bene, è stata proprio la diretta interessata. Appena venuta a sapere della segnalazione, Sophie non ha affatto perso occasione di poter raccontare la sua versione di fatti. Ed, ovviamente, raccontare tutta la verità. In ‘diretta’ dalla carrozza del treno, infatti, la giovanissima Codegoni ha fatto una serie di Instagram Stories, in cui spiega cosa è realmente accaduto. Scopriamo insieme le sue parole. ‘In merito alle cose che stanno uscendo su flirt, fidanzamenti e di tutto e di più: io non ho proprio la testa e la voglia’, dice Sophie con un chiaro riferimento alla storia naufragata con Matteo Ranieri. ‘Nel 2021, non è ancora entrata questa cosa dell’amicizia tra uomo e donne’, ha continuato a dire l’ex tronista. Sottolineando, inoltre, di essersi recata a Roma per lavoro. E di aver colto l’occasione di salutare i suoi amici.

Insomma, Sophie ha chiarito tutto. Ed ha spiegato come stanno le cose. Cosa ne pensate?