La puntata in onda il 3 Aprile di “Verissimo” promette di essere straordinaria: quali sono gli ospiti incredibili che si racconteranno, anticipazioni succulente in attesa della messa in onda!

Mancano pochi giorni alla prossima puntata di “Verissimo” che andrà in onda Sabato, 3 Aprile: scopriamo insieme quali saranno gli ospiti incredibili che si racconteranno alla splendida e talentuosa Silvia Toffanin, anticipazioni succulente! Come ogni Sabato, la bellissima conduttrice accoglierà nel suo celebre salotto volti amatissimi del panorama artistico che arriveranno pronti a sorprendere ed emozionare il pubblico. Già qualche giorno fa era stato annunciato un nome incredibile, reduce da uno degli eventi musicali più iconici del nostro paese. A questo amatissimo personaggio, si aggiungeranno altri nomi incredibili: siete pronti a scoprire di chi si tratta? Ve lo sveliamo nelle prossime righe!

Anticipazioni “Verissimo”, puntata del 3 Aprile: ospiti incredibili, di chi si tratta?

Come ogni Sabato, l’appuntamento immancabile con Silvia Toffanin promette di stupire, appassionare e sorprendere! Attesi nel salotto di “Verissimo” ci sono personaggi non solo di grande successo, ma anche tra i più amati dai telespettatori. Di chi parliamo? Tanto per iniziare, vedremo la talentuosa Francesca Michielin, reduce da “Sanremo” dove ha gareggiato in coppia con Fedez. Ancora, sempre nel campo musicale, vedremo l’amatissimo e iconico Max Pezzali! Non mancherà Tommaso Zorzi che raggiungerà la conduttrice insieme a Elettra Lamborghini. I due, giovanissimi e tra le star più seguite dei social, sono opinionisti de “L’Isola dei Famosi”, ripartito qualche settimana fa sotto la conduzione della bellissima Ilary Blasi. Ricordiamo che Elettra si è unita al format in un secondo momento, a causa della positività al Covid. Ancora, a raccontarsi al pubblico troveremo anche Fabio Volo: scrittore, attore, conduttore radiofonico, un vero e proprio talento italiano.

Siamo certi che ognuno di questi eccezionali ospiti riuscirà a tenere il pubblico incollato allo schermo! Ricordiamo che l’appuntamento con “Verissimo” è Sabato, 3 Aprile. Siete curiosi di scoprire quali succulente rivelazioni e quali emozioni i celebri ospiti hanno deciso di condividere con il pubblico? Non vi rimanere che attendere la messa in onda e prepararvi a scoprirlo!