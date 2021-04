Alessandra Celentano, ricordate in quale reality l’abbiamo vista? Ha partecipato proprio in quel famoso programma.

Manca poco, e una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi avrà inizio, siamo arrivati alla terza puntata del Serale. Nelle precedenti serate abbiamo visto l’uscita dei primi allievi, che ha destato non poco caos, dato che tutti sono molto amati, e tutti hanno dimostrato di possedere un grande talento. Quest’anno, sono giunti nel programma nuovi professori, quali, Arisa e Lorella Cuccarini, che si sono aggiunti ad Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, e Veronica Peparini. Sicuramente, una delle maestre più discusse è lei, la Celentano, dato che ha sempre manifestato il suo forte temperamento. Oggi, Alessandra è apprezzatissima, e conosciutissima, ma non tutti, forse, ricordano, che la professoressa di danza classica ha partecipato ad un famoso reality: ricordate quale?

Alessandra Celentano, in un famoso reality: in quale è stata concorrente?

E’ sicuramente una delle maestre più amate e allo stesso tempo più discusse, Alessandra Celentano è sempre pronta a dire la sua, senza peli sulla lingua. Sarà proprio per questo, che è anche una delle professoresse della scuola di Amici di Maria De Filippi più apprezzate, insieme, ovviamente, a tutti gli altri insegnanti. Non tutti, ricordano, forse, che la meravigliosa Celentano, ha partecipato anche ad un famoso reality: ma esattamente di quale stiamo parlando? Ebbene sì, Alessandra è stata concorrente proprio in quel programma, ovvero Pechino Express, in coppia con Corrado Giordani, rientrando nella categoria dei Coreografi. Purtroppo, nell’ultima tappa malesiana, ad abbandonare il reality proprio loro, e hanno così interrotto il viaggio.

Un’avventura in cui Alessandra ha dato il meglio di sè, superando prove molto difficili, e dimostrando, ancora una volta, la sua forte personalità, che non manca mai di uscire fuori. Infatti, ad Amici, come abbiamo già messo in evidenza, la maestra di danza classica continua a stupire, portando avanti i suoi pensieri.