Amici 20, clamorosa indiscrezione: spunta il nome del secondo eliminato della terza puntata, in onda questa sera, 3 aprile 2021.

Questa sera, sabato 3 aprile 2021, è in onda la terza puntata del serale di Amici 2. Come sempre, anche quest’anno la fase finale del talent si svolge negli appuntamenti in prima serata. Appuntamenti ricchi di emozioni e colpi di scena: tra sfide classiche, guanti di sfida e comparate, la gara si fa sempre più accesa. E, come nelle prime due puntate, anche questa sera due concorrenti dovranno abbandonare definitivamente il programma. Il nome del primo è trapelato già da qualche giorno, subito dopo la registrazione: si tratta del ballerino Tommaso, della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. La seconda eliminazione, come sempre, viene comunicata ai ragazzi in casetta e non in studio. Un modo per evitare gli spoiler: fino a poco fa conoscevamo solo il nome dei due allievi in ballottaggio, Rosa e Deddy. Poche ore fa, però, Il Vicolo delle News ha anticipato quello che, secondo fonti a loro vicine, sarà il secondo eliminato! Nulla di ufficiale, ma se siete curiosi di sapere di più, allora continuate a leggere!

Amici 20, clamorosa indiscrezione: chi è stato eliminato tra Rosa e Deddy?

Tommaso è il primo eliminato della terza puntata di Amici. Un’eliminazione che possiamo definire ‘shock’: il pubblico sui social è apparso piuttosto contrariato, dato che il ballerino è uno degli allievi più amati. Ma sarà proprio lui ad avere la peggio nel ballottaggio contro Enula. Il secondo ballottaggio della serata, invece, vedrà sfidarsi una coppia di innamorati: la ballerina Rosa contro il cantante Deddy. Non sarà facile per i due scontrarsi, essendo legati sentimentalmente. Come per le altre puntate, anche questa sera il secondo eliminato è stato comunicato in casetta e non in studio, ma il Vicolo delle News ha anticipato quello che potrebbe essere l’eliminato . Una talpa della testata si è così espressa: “Non posso svelarvi come l’ho saputo ma vi posso dar per certo che ad essere eliminata è stata Rosa, tra le lacrime in casetta di tutti quanti e la promessa che presto lei e Deddy si rivedranno”.

Insomma, pare che tra Rosa e Deddy ad abbandonare il gioco sia stata la ballerina della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini. Come specificato, non è una anticipazione ufficiale e per scoprire tutti i dettagli non resta che seguire la puntata di Amici fino alla fine. Noi lo faremo, e voi?