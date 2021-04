Amici 20 entra nel pieno del serale con la terza puntata, in onda questa sera 3 Aprile: quali sono gli ospiti che vedremo nel corso della puntata?

Torna l’appuntamento con il serale di Amici 20, in onda questa sera 3 Aprile: quali sono gli ospiti che vedremo nel corso della puntata? Siamo entranti ormai nel vivo del celebre format, le sfide tra allievi si fanno più intense e le eliminazioni più “forti” ed emozionanti. Al momento, al ballottaggio ci sono due giovani e amatissimi talenti e uno di loro, questa sera, lascerà la scuola. Quest’anno una serie di novità originali e particolari hanno caratterizzato il programma, diversificandolo dall’impostazione tipica a cui eravamo abituati. Straordinari anche i giudici scelti per questa edizione, tra cui spiccano i due ex studenti proprio di Amici e che grazie al format hanno fatto conoscere il loro grande talento: Stash e Stefano De Martino, affiancati da Emanuele Filiberto. Ma quali ospiti celebri vedremo nel corso della puntata di stasera?

Amici 20, gli ospiti di stasera 3 Aprile

L’emozione non manca di certo ad Amici 20 che, al contempo, grazie al talento dei giovani allievi e alla splendida conduttrice riesce a regalare sempre grandi sorprese al pubblico. Da non dimenticare anche le “ospitate” di alcuni volti noti all’interno del programma. Nel corso della prima puntata, ad esempio, abbiamo visto la bellissima Sabrina Ferilli. Anche questa sera, 3 Aprile, non mancheranno volti celebri e amatissimi dal pubblico a colorare il format. Di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito. Questa sera vedremo ancora il duo comico e irriverente formato da Pio e Amedeo, pronti a divertire i telespettatori. Ancora, ad Amici 20, arriverà Madame, reduce dal Festival di Sanremo, che proprio nelle ultime ore ha annunciato il primissimo tour. Manca poco, ormai, alla nuova puntata serale e il pubblico è certamente impaziente e trepidante!

Una serata che si prospetta carica di emozioni e di grandi sorprese, soprattutto per i giovani allievi. Ricordiamo che l’appuntamento è su Canale 5 in prima serata!