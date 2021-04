Amici 20, Sangiovanni pazzo di Giulia: avete visto cosa ha fatto?

Sangiovanni sempre più pazzo di Giulia Stabile: avete visto cosa ha fatto durante il serale del talent show Amici 20

Giulia Stabile e Sangiovanni sono una delle coppie formatesi durante la ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. I due sono amatissimi e la loro storia d’amore fa sognare il pubblico. Sangiovanni è il favorito per la vittoria della categoria canto, mentre Giulia è la favorita per la vittoria della categoria danza. I due potrebbero dunque contendersi la vittoria della ventesima edizione del talent show. Una finale che quasi tutti sognano e una finale anche abbastanza pronosticabile.

Amici 20, il gesto di Sangiovanni per Giulia

Durante la settimana è stata registrata una nuova puntata del serale di Amici 20, in onda questa sera su Canale 5. Chi ha assistito alla registrazione ha fornito le anticipazioni della nuova puntata del serale. Sappiamo già dunque che l’eliminato della puntata sarà Tommaso, mentre altri due allievi andranno al ballottaggio. L’eliminazione di Tommaso ha fatto molto discutere. Nessuno infatti si sarebbe aspettato la sua eliminazione. Il ballerino, durante l’esperienza nel talent show, ha messo in mostra il suo talento ed era anche molto amato dal pubblico per la sua simpatia.

Momento sangiulia durante la pubblicità: sangiovanni va a baciare giulia quando lei scende per sfidare arisa cuccarini #sangiulia #amicispoiler — smartiss (@bellamyswifeee) April 1, 2021

Oltre all’eliminazione di Tommaso, però, uno dei presenti in studio ha riportato su Twitter un gesto fatto da Sangiovanni. Durante la pubblicità, infatti, pare che il cantante si sia avvicinato a Giulia e l’abbia baciata. Un momento tenero che purtroppo le telecamere non hanno ripreso. Gli occhi del pubblico, però, sono tutti su di loro e per questo motivo il gesto è stato subito riportato sui social.