Amici 20, Alessandra Celentano contro Stefano de Martino: il commento pungente spiazza tutti.

Una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi è iniziata, esattamente la terza del talent show arrivato alla fase Serale. Nelle precedenti puntate ci sono stati i primi eliminati, e anche questa sera, nuovi abbandoni spiazzeranno i telespettatori. Giudici di quest’anno, Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash Dei The Koloros, mentre tra gli ospiti fissi il duo comico Pio e Amedeo. I ballerini e cantanti sono stati divisi in tre squadre, rispettivamente alla guida troviamo il team Pettinelli-Peparini, Celentano-Zerbi e Arisa-Cuccarini. Anche in questa nuova puntata i colpi di scena non mancano mai, dopo l’entrata in studio di Maria De Filippi, e dei giudici, siamo entrati nel pieno della gara. Arrivati alla terza prova, che ha visto in sfida Alessandro e Tommaso, è intervenuto Stefano De Martino, per dare il suo giudizio, che, però, non è piaciuto alla maestra di danza classica, che si è lasciata andare ad un commento pungente.

Amici 20, Alessandra Celentano non ci sta: il commento per Stefano De Martino è pungente

Siamo entrati nel vivo della terza puntata del Serale di Amici: nella prima manche si sono sfidati il team Arisa-Cuccarini e Celentano-Zerbi. Dopo la terza prova, che ha visto al centro dell’attenzione Tommaso scontratosi con Alessandro, è arrivato il momento per i giudici di dare il proprio voto. Stefano De Martino, ha fatto capire alla maestra di danza classica, che spesso accettare i guanti di sfida, sempre, mette anche in difficoltà i ragazzi, mettendo in luce il fatto che non è questo il momento di mettere i ragazzi alla prova. Ma la Celentano non ha assolutamente accettato la ‘critica’, e si è lasciata andare ad un commento di fuoco: “Meno male che hai fatto un’altra carriera… te l’avevo detto, ricordi“.

Una pronta risposta di Alessandra che ha spiazzato tutti, dato che, nessuno poteva immaginare che l’insegnante potesse affermare questo. Stefano ha cercato di dire la sua, con tutta la calma, cercando di spiegare il suo pensiero.