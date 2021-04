Attraverso le sue Instagram stories Andrea Zelletta ha raccontato le sue disavventure in strada: gli sono capitati due episodi spiacevoli, ecco cosa è successo all’ex concorrente del GF VIP.

Andrea Zelletta è l’ex tronista di Uomini e Donne che abbiamo visto nell’ultima edizione del Grande Fratello VIP. Il giovane nel reality condotto da Alfonso Signorini si è fatto conoscere ancora di più ed ha conquistato davvero tutto il pubblico di Canale 5. E’ tornato dalla sua Natalia e sui social. L’ex gieffino è stato protagonista purtroppo negli ultimi giorni di una serie di disavventure: ha raccontato tutto quello che gli è successo nelle sue Instagram stories. Secondo le sue parole, alcuni uomini avrebbero tentato di derubarlo: ha svelato che lei e Natalia abitano in una zona di Milano un po’ pericolosa. Ecco le sue parole.

Andrea Zelletta: “Hanno cercato di derubarmi”, paura in strada per l’ex gieffino

Andrea Zelletta ha parlato ai suoi follower nelle ultime ore per raccontare quello che gli è accaduto negli ultimi giorni: hanno provato a derubarlo. Ecco le sue parole nelle IG Story: “Vi racconto due cose che mi sono successe in questi giorni. Una settimane fa scendo di casa, erano le 9 di mattina e dovevo andare in agenzia a ritirare un pacco. Mentre stavo per entrare in macchina, si avvicinano tre uomini, cercano di aprirmi lo sportello e di rubarmi il borsello che avevo appoggiato sul cruscotto. Per fortuna ho avuto la prontezza di chiudere lo sportello e mettere la sicura. E fin lì non è successo niente perché sono scappati“.

Non è tutto, perchè anche ieri un uomo l’ha spaventato: “Ieri sera, sarà stata mezzanotte, sono sceso a portare giù il cane che doveva fare i suoi bisognini. Vedo in lontananza un uomo che si avvicinava e barcollava. Io entro dentro il portone. Appena entro, lui inizia a dare calci e pugni contro la vetrata del portone, quasi stava rompendo il vetro. Noi abitiamo vicino alla stazione centrale e la zona non è affatto raccomandabile, è sempre peggio. Per questo quando stavo al Grande Fratello Vip ero preoccupato per Natalia, perché qua è sempre peggio”.