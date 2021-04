Chi è Maria Rosa De Sica: età, marito e curiosità sulla figlia di Christian

In questo articolo vi parliamo di Maria Rosa De Sica, figlia di Christian: qual è la sua età, chi è il marito e altre curiosità su di lei

Christian De Sica è sposato dal 1980 con Silvia Verdone, sorella di Carlo, famoso attore e regista. La coppia ha avuto due figli: Brando e Maria Rosa. Brando ha intrapreso la strada del padre, esordendo al cinema con una piccola parte nel film Anni 90 – Parte II. Si è laureato in Arte e Cinema (indirizzo Regia) all’Università della California del Sud. Ha diretto il film Parlami di me, interpretato dal padre insieme a Paolo Conticini, e nel 2018 ha affiancato il padre nella regia di Amici come prima. La sorella Maria Rosa, invece, ha studiato design di moda, ma la sua passione è sempre stata il canto.

Chi è Maria Rosa De Sica

Maria Rosa De Sica è – come abbiamo detto – la figlia di Christian De Sica e Silvia Verdone. La donna è nata il 24 giugno 1987 a Roma ed ha 33 anni. Ha studiato design di moda, ma l’è sempre piaciuto cantare, passione che l’è stata trasmessa dal padre. Maria Rosa esordisce in televisione nello show Una serata tra amici condotto dal papà. “L’idea è stata mia” – ha dichiarato al Corriere – “Ho studiato canto e quando ho saputo di questo suo impegno, gli ho proposto: ‘perché non cantiamo insieme quella canzone che ci piace tanto I’m in the mood for love di Barbra Streisand?’ È un brano che ci lega da sempre e per me è anche un modo per dire a mio padre quanto sono innamorata di lui”. Riguardo al cinema, invece, la figlia di De Sica ha dichiarato di essere stata sempre molto timida e nonostante il papà e il fratello abbiano cercato di iniziarla al cinema, non ci sono mai riusciti. Con lo zio Carlo Verdone, invece, dichiara di avere un ottimo rapporto

Chi è il marito

La figlia di Christian De Sica è convolata a nozze a Capri nel 2016 con Federico Pellegrini. I due hanno fondato insieme un brand di moda. Maria Rosa ha confessato che il marito l’ha conquistato grazie ai suoi modi ‘all’antica’: “Federico mi ha conquistato con i suoi modi all’antica. La prima volta che siamo usciti insieme con galanteria mi ha aperto la portiera. Prima di lui, non l’aveva mai fatto nessuno”.