Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone ha scritto un messaggio sui social: le sue parole sul test del Dna, cosa ha scritto.

Sono dei giorni particolarmente intensi per Piera Maggio, c’è da ammetterlo. Da quando, nel corso di una trasmissione russa, una giovanissima ragazza ha raccontato la sua storia, non si fa altro che parlare di Denise Pipitone. Trascorsi esattamente diciassette anni dal giorno della sua scomparsa da Mazara del Vallo, sembrerebbero esserci delle forti affinità tra Olesya, nome della ragazza, e la giovanissima Pipitone. Al momento, sia chiaro, nessuno ha la certezza che le due ragazze siano la stessa persona. Fatto sta che, proprio in questi ultimi giorni, stanno spuntando sempre di più delle affinità tra di loro. A partire, quindi, dalla stessa età. Sia Olesya che Denise, attualmente, avrebbero intorno ai vent’anni. Fino ad alcune somiglianze con Piera Maggio. Sarà davvero la piccola Pipitone, quindi? Non ne abbiamo la certezza, lo ripetiamo. Lunedì 5 Aprile, infatti, riceveremo i risultati del test del Dna. E scopriremo tutta la verità. In attesa, però, pochissime ore fa, Piera Maggio ha voluto scrivere un messaggio proprio a tal proposito. Scopriamo insieme le sue parole.

Denise Pipitone, il messaggio di Piera Maggio sul test del Dna: le sue parole

Denise Pipitone e la giovane Olesya, quindi, sono la stessa persona? Non lo sappiamo, al momento. La conferma o smentita, lo ripetiamo, avverrà nei prossimi giorni. Quando, dopo aver prelevato un campione di Dna dalla ragazza e appurato che non vi è alcuna parentela con una famiglia rossa che credeva fosse sua figlia, si scoprirà in diretta l’esito. È proprio a tal proposito che, pochissime ore fa, Piera Maggio, attraverso un messaggio condiviso sul suo canale Facebook ufficiale, ha rotto il silenzio. ‘Anche se non condivise le modalità, attendiamo i risultati’, ha scritto la madre di Denise Pipitone.

Al momento, purtroppo, non possiamo darvi alcuna informazione in più. Non ci resta che aspettare Lunedì. Soltanto in questo giorno, infatti, scopriremo se Olesya è o non è Denise Pipitone.