Elettra Lamborghini inarrestabile: in una sua intervista, si è lasciata andare ad una vera e propria rivelazione inedita, le sue parole!

È una delle protagonista indiscusse di questa quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini. In compagnia di Tommaso Zorzi ed Iva Zanicchi, la simpaticissima regina del twerk è l’opinionista di eccezione dell’adventure reality di Canale 5. Per la prima volta in assoluto, quindi, la bella Lamborghini è presente all’interno di uno studio televisivo. E, con la sua spiccata simpatia, ha la possibilità di commentare e ‘giudicare’ le avventure di tutti i naufraghi. E sappiamo benissimo quanto, in queste pochissime settimane, Elettra ha dimostrato di avere le carte in regola per essere un’opinionista davvero speciale. Sapete, però, cosa ha rivelato a tal proposito? In una sua recentissima intervista a ‘Il Corriere della Sera’, la giovanissima cantante si è raccontata senza troppi filtri e peli sulla lingua. E, proprio in merito, al suo futuro lavorativo e al suo desiderio, Elettra non ha affatto potuto fare a meno di svelare cosa le piacerebbe fare. Sappiamo benissimo che, prima come opinionista, la cantante ha preso parte a diversi reality show. Ma sapete cosa ha dichiarato in merito? Scopriamo insieme questa vera e propria rivelazione inedita. Vi anticipiamo: è davvero inarrestabile!

Elettra Lamborghini inarrestabile: la rivelazione inedita, cosa le piacerebbe fare

In una sua recentissima intervista a ‘Il Corriere della Sera’, Elettra Lamborghini si è raccontata senza troppi peli sulla lingua. E così, oltre a rivelare se parteciperebbe più al festival di Sanremo e alla sua recentissima esperienza a L’Isola dei Famosi, la cantante no ha affatto potuto fare a meno di lasciare andare ad una vera e propria rivelazione inedita. Molto probabilmente per la prima volta, infatti, la Lamborghini ha raccontato cosa le piacerebbe fare dal punto di vista lavorativo. L’abbiamo vista in diversi reality show, sul palco di Sanremo e in diversi salotti televisivi, ma sapete a cosa aspira la bellissima Elettra? Siete proprio curiosi di saperlo? Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che alla cantante piacerebbe condurre un programma tutto suo. Si, avete letto proprio bene: la Lamborghini vorrebbe essere non solo opinionista, ma anche colonna portante di un programma. Scopriamo insieme le sue parole. ‘Non mi dispiacerebbe condurre, ci sto lavorando. Certo, non mi ci vedo alla guida di “Chi l’ha visto…?” ma di un reality perché no?’, ha detto Elettra a Il Corriere della Sera. Continuando, poi, a dire che questa potrebbe essere un’esperienza davvero divertente. E che, qualora dovesse arrivare l’occasione giusta, non potrà fare a meno di coglierla. Insomma, sembrerebbe proprio che la cantante sia davvero inarrestabile. Siete d’accordo con noi?

Una rivelazione davvero inedita, c’è da ammetterlo! Ma a voi piacerebbe l’idea? A noi decisamente si!