Anche oggi, Sabato 3 Aprile, si terranno le nuove estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto: controlla la schedina in diretta con noi.

Anche oggi, Sabato 3 Aprile, si terranno le nuove estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Le ultime, come ben sapete, di questa Santa settimana. E le prime, invece, del mese di Aprile. A partire dalle ore 20:00, rigorosamente in tempo reale, la redazione Sologossip si connetterà. E, soprattutto, vi aggiornerà costantemente su tutti i numeri estratti. Sarete voi i fortunati di questa estrazione di Sabato 3 Aprile? Noi, ovviamente, ve lo auguriamo. Anche perché, c’è da ammetterlo, sono diverse settimane che non viene centrato il ‘6’ pieno del Superenalotto. Ed è proprio per questo motivo che il suo jackpot è arrivato a delle cifre davvero stellari. Pensate, stiamo parlando esattamente di ben 131.3 milioni di euro. Dei numeri esorbitanti, è vero. E che, dati i tempi che corrono, farebbero comodo un po’ a tutti. Prima di procedere, però, con i numeri di questa sera, siete curiosi di sapere come sono andate tutte le estrazioni precedenti? Come detto prima, sono diverse settimane che non viene centrato il Jackpot per intero. Siete curiosi, però, di sapere quali sono i numeri estratti delle scorse settimane?

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi 3 Aprile: controllali in diretta

Appurato che seguire le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto è davvero facile, siete curiosi di sapere come sono andate a finire le estrazioni precedenti. Come dicevamo precedentemente, il jackpot attuale è arrivato a ben 131.3 milioni. Dei numeri davvero incredibili, avete ragione. E che può vincerli soltanto colui che riesce ad indovinare la combinazione vincente del Superenalotto. Qualora non fosse così e, magari, siete riusciti a centrare una combinazione un po’ più ‘piccola’, state tranquilli: avete vinto ugualmente! Certo, la cifra vinta non corrisponde affatto a quella intera, è vero! Ma c’è gente che anche indovinando 5 numeri o, addirittura, anche di meno, è riuscita a portarsi un bel gruzzolletto. Ad esempio, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che con l’estrazione di Giovedì 1 Aprile siano stati centrati quattro ‘5’. E che siano stati vinti, quindi, ben 50 mila euro a testa. Scopriamo insieme, però, i numeri di stasera.

I numeri del Lotto:

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

I numeri del Superenalotto:

Numeri Vincenti:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

Le estrazioni del 10eLotto:

I numeri vincenti del 10 e Lotto:

Numero Oro

Doppio Oro

Com’è andata questa estrazione!