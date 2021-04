Avete mai visto il profilo Instagram di Francesca Michielin? Alcune fotografie fanno davvero morire dal ridere. Guardiamole insieme!

Oggi, sabato 3 aprile 2021, ospite del talk show più amato dagli italiani c’è lei. Francesca Michielin è ospite di Silvia Toffanin in questo nuovo appuntamento con Verissimo. La cantautrice torna nello studio di Canale 5 per raccontare della sua vita e della sua carriera. Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2021 con Fedez, continua a regalare successi in radio. Con il noto rapper, Francesca ha già collaborato: tutti ricorderanno il brano Magnifico che ebbe un successo enorme: stessa storia per ‘Chiamami per nome’. Francesca e Federico sono molto uniti: le loro foto su Instagram dimostrano l’affetto che provano l’un per l’altro ed anche la loro simpatia! Diamo un’occhiata insieme al profilo IG della cantautrice!

Francesca Michielin, avete mai visto il suo profilo Instagram? Alcune foto sono davvero simpatiche

Francesca Michielin è famosissima in Italia, in radio, sulle piattaforme musicali ed anche sui social! La cantautrice ha un numero di follower davvero pazzesco: parliamo di ben 882 mila utenti IG che la seguono quotidianamente! Francesca pubblica tanti scatti sul suo canale Instagram, di lavoro e della sua vita. Le foto buffe non mancano mai: una in particolare ha fatto sorridere tutti! Siete curiosi di vederla? Non ci crederete mai ma la Michielin un giorno ha deciso di diventare la Gioconda! Ha pubblicato lo scatto del famosissimo quadro con il suo volto:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Michielin (@francesca_michielin)

Ha fatto ovviamente sorridere tutti: tantissimi utenti Instagram, suoi fan, le hanno fatto i complimenti per la simpatia e l’ironia! Negli ultimi giorni una faccia sconvolta sua e di Fedez ha fatto sorridere tutti: “Ieri ci hanno dato il disco d’oro e oggi ci dicono che Chiamami per Nome è disco di platino…non stiamo capendo niente!” ha scritto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Michielin (@francesca_michielin)

Insomma, la Michielin oltre ad avere una voce fantastica vanta anche un profilo social piacevole da seguire!