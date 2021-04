Ilary Blasi ha deciso di cambiare colore ai suoi capelli: la conduttrice romana si è mostrata proprio così, è davvero strepitosa!

È finalmente ritornata sul piccolo schermo, Ilary Blasi. A distanza di pochissimi anni dal suo “addio” al Grande Fratello Vip e alla sua conduzione, in compagnia di Alvin, del divertentissimo Eurogames, la conduttrice romana è ritornata al timone di un programma davvero incredibile. Stiamo parlando proprio de L’Isola dei Famosi. Al posto di Alessia Marcuzzi, la moglie di Francesco Totti ha preso le redini in mano dell’adventure reality di Canale 5. E si sta dimostrando, come sempre, la vera e propria regina indiscussa del programma. Incantevole in ciascuna puntata, la bella Blasi sta ampiamente sfoggiando le sue doti da conduttrice. Vogliamo parlare, però, della sua bellezza? Non c’è paragone, c’è da ammetterlo. Con indosso abiti spettacolari e look mozzafiato, Ilary sa sempre come incantare il pubblico italiano. Siamo certi che lo farà anche Lunedì 5 Aprile. Sapete perché? Pochissime ore fa, la conduttrice ha mostrato il suo cambio look. E, vi assicuriamo, è davvero favolosa con questo nuovo colore ai capelli. Di che cosa parliamo? Diamoci un’occhiata!

Ilary Blasi cambia colore ai capelli, è incantevole: si mostra proprio così

Mancano pochissimi giorni alla settima puntata de L’Isola dei Famosi, eppure Ilary Blasi ha deciso di ‘stravolgere’ letteralmente il suo look. Prima ancora di festeggiare la Santa Pasqua n compagnia della sua famiglia e il cosiddetto Lunedì in albis con il pubblico italiano, la conduttrice televisiva ha deciso di cambiare colore ai suoi capelli. Cosa avrà mai combinato alla sua chioma? State tranquilli: non è stato affatto alcun colpo di testa, sia chiaro! Però, una cosa c’è da ammetterla: come al solito, la Blasi è davvero fantastica. Che sia come l’abbiamo sempre vista e conosciuta o che abbia un altro colore di capelli, Ilary è sempre favolosa. Volete sapere cosa ha fatto? Diamoci un’occhiata molto più da vicino.

Eccola qui, Ilay Blasi in tutta la sua bellezza. Prima della settima diretta de L’isola dei Famosi, la conduttrice ha deciso di schiarirsi ancora di più i suoi capelli. Adesso è biondissima, è vero. Ma, diciamoci la verità, è sempre bellissima!