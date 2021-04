Fabio Volo, chi è Johanna Hauksdottir: vi sveliamo tutto quello che sappiamo sul suo conto. Sapete come si descrive nel suo blog?

Fabio Volo oggi sabato 3 aprile è ospite di Verissimo. Lo show condotto da Silvia Toffanin ospiterà l’attore e scrittore italiano amato da tutti. Ha raggiunto la notorietà in radio ed in televisione prima di diventare famoso anche nel mondo del cinema e dell’editoria. Classe 1972, è nato a Calcinate ma è cresciuto a Brescia. Fabio Volo è papà di due bambini, Sebastian e Gabriel, nati nel 2013 e nel 2015. La mamma dei ragazzi è Johanna Hauksdottir: a quanto pare i due non sono più una coppia. La loro storia, si legge su Wikipedia, è durata dal 2011 al 2021. Ma chi è questa donna? Vi parliamo proprio di lei!

Fabio Volo, chi è Johanna Hauksdottir: da dove viene e cosa fa nella vita

Johanna Hauksdottir è la mamma dei figli di Fabio Volo. Johanna si descrive con queste parole sul suo canale Instagram: “Insegnante di salute olistica, istruttrice di Pilates. Figlia della terra e della Luna. Guerriera del benessere“.

E’ l’ideatrice di un blog, Mother’s Spell: in quest’ultimo si descrive a pieno. E’ nata in Islanda ed è sempre stata una persona curiosa. Su Instagram conta ben 136 mila follower che adorano le sue foto ed i meravigliosi paesaggi che condivide.

Johanna e Fabio si sono conosciuti grazie ad un’amica in comune, a New York: lui era in palestra, lei insegnava pilaes. Tra loro è stato amore a prima vista! Si è parlato di crisi tra loro negli ultimi anni ma entrambi non hanno mai confermato o smentito la notizia. Nel suo blog, Johanna ha raccontato la sua emozione nel diventare mamma: “L’esperienza mi ha lasciato in soggezione di noi donne, quanto siamo davvero potenti. Attraversando tutta la bellezza ed il dolore della maternità dall’inizio alla fine. Ho iniziato a scavare più a fondo nella salute e nutrizione di donne, madri e bambini. E’ qui che mi trovo oggi, ancora alla ricerca di più saggezza, bellezza e piccoli segreti semplici che Madre Natura ci ha dato per migliorare la vita di tutti i giorni” si legge.