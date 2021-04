L’ultima puntata del famoso quiz di Rai 1, L’Eredità, ha visto accadere qualcosa di insolito: guardate cosa ha detto la concorrente.

Come di consueto, è andata in onda anche ieri prima del Tg1 delle 20, il celebre quiz L’Eredità, condotto da Flavio Insinna. Puntata come sempre avvincente e piena di curiosità da imparare, oltre alla simpatia del conduttore, tra i più apprezzati del panorama televisivo italiano. Proprio ieri sera è accaduto qualcosa di davvero particolare che raramente si verifica in un programma del genere. Basti pensare che la cosa ha stupito lo stesso Insinna, il quale non ha potuto fare a meno di commentare. E’ stata una concorrente a destare stupore con una frase che, seppur semplice, ha meravigliato tutti. Vediamo di cosa si tratta.

L’Eredità, Flavio Insinna: “Non era mai successo”, cosa ha detto la concorrente

In questo periodo stiamo assistendo al torneo dei campioni de L’Eredità, che prevede la devoluzione del montepremi in beneficenza. Ieri sera la concorrente Valentina ha battuto gli avversari potendo così arrivare alla fatidica manche della ghigliottina. La parola misteriosa doveva essere indovinata sulla base delle parole “vivere, posto, gioco, rosa, bambini”. L’ingente somma accumulata dalla campionessa era di ben 250 mila euro, anche se poi tale cifra è andata diminuendo più volte per non aver centrato subito i termini esatti. Comunque, la cifra finale non era affatto trascurabile, si trattava di 62.500 euro. La parola scelta da Valentina, ‘casa’, però non era quella corretta. Insinna le ha rivelato quindi che il termine misterioso era ‘favola’: “Vivere una favola quando si è innamorati, un posto da favola, ogni favola è un gioco, favola rosa, una favola per bambini”, ha spiegato il conduttore. E’ stato in quel momento che la donna ha stupito tutti dicendo: “Era facile, ci potevo arrivare”. Flavio, evidentemente colpito dalla sincerità di Valentina, ha ammesso: “È la prima volta da quando sono spettatore dell’Eredità che un campione dice ‘era facile’. Questo dà la misura della tua grandezza”.

Un episodio abbastanza singolare in effetti: complimenti alla concorrente!