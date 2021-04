Amicizia al capolinea tra Vera Gemma e Awed? Lo sconcerto della concorrente alla notizia che lo youtuber ha chiesto scusa al gruppo.

Le dinamiche a L’Isola dei Famosi sembrano ormai avviate: i dissapori e le divergenze tra i naufraghi di questa edizione sono all’ordine del giorno e di certo non ci si annoia a seguire le loro avventure. Anche su Parasite Island (ora ribattezzata Playa Esperanza) ne succedono di tutti i colori. La scorsa puntata è stata foriera di ulteriori sviluppi soprattutto per due naufraghi che fino alla settimana scorsa aveva stretto un sodalizio che sembrava indistruttibile. Parliamo di Awed e Vera Gemma, che si erano allontanati dal resto del gruppo perché non in linea con i comportamenti dei compagni. Ricordiamo che l’attrice si trova ora su Playa Esperanza perché sconfitta da Brando Giorgi al televoto. Avendo deciso di restare ancora in gioco, la naufraga sta condividendo lo stesso habitat della Pupa Miryea Stabile. La rivelazione di quest’ultima su Awed l’ha sconcertata, vediamo cos’è accaduto.

Vera Gemma scopre che Awed ha fatto pace con gli altri naufraghi: come ha reagito

Ritrovatesi su Play Esperanza, Vera ha chiesto a Miryea se il giovane napoletano fosse rimasto male per la sua uscita dal gioco. La ragazza allora le ha raccontato che inizialmente Awed aveva anche pianto, ma che dopo la sua eliminazione si era pentito nei confronti del gruppo e si era riavvicinato ai compagni d’avventura. Incredula, Vera è rimasta senza parole. In confessionale si è poi sfogata dicendo che da un lato comprende l’amico nel voler ricominciare da capo, ma non riesce a concepire il pentimento. “Gli auguro il meglio, ma non lo so se poi ho tutta questa voglia di rivedere un uomo così pentito”, ha detto.

“Io mai avrei chiesto scusa a tutti, avrei detto: ‘Ragazzi azzeriamo, ricominciamo’. Ma pentita, scusa, no”, ha poi aggiunto. Cosa accadrà adesso?