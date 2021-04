Lorella Cuccarini, questa non è la sua prima volta ad Amici, quando ha partecipato nel talent la famosa conduttrice.

Amici di Maria De Filippi è entrato nel pieno del Serale, e in queste ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere le prime due puntate. I colpi di scena non sono mancati, come anche durante la prima fase del talent show. Quest’anno, tra le insegnanti di ballo, è arrivata Lorella Cuccarini, che ha già conquistato tutti. Spesse volte, si è trovata in scontro con Alessandra Celentano, avendo pensieri diversi sui ballerini presenti. La Cuccarini è arrivata nel programma, tra la gioia e lo stupore del pubblico, dato che, fin dall’inizio della sua carriera, che possiamo dire, è ricchissima, è stata apprezzata e amata. Ma questa non è assolutamente la sua prima volta ad Amici, infatti, la bella maestra di ballo ha già avuto modo di esprimersi in passato: ricordate quando l’abbiamo vista?

Lorella Cuccarini, ha già partecipato ad Amici: ma esattamente quando?

Lorella Cuccarini è una delle nuove insegnati di ballo, giunta quest’anno ad affiancare Alessandra Celentano e Veronica Peparini. La Cuccarini ha una carriera alle spalle ricchissima, e non ha assolutamente bisogno di presentazioni. L’abbiamo amata ed ammirata, in tutto il suo talento, e ovviamente, anche per la sua immensa bellezza. Ad Amici di Maria De Filippi sta conquistato tutti. Spesso, è in scontro con la maestra di danza classica, dato che, sono portatrici di pareri diversi. Ma non tutti ricordano, forse, che questa non è la sua prima volta nel talent show. Infatti, la bella conduttrice è stata in passato presente già nel programma. Ricordate quando? Esattamente il 9 maggio 2015 è giudice d’eccezione durante il quinto serale della quattordicesima edizione.

E anche a quel tempo, ha colpito il pubblico, esprimendo il suo pronto giudizio, giudicando sia ballerini sia i cantanti.