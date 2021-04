A Novella 2000 Pierpaolo Pretelli fa delle rivelazioni su Elisabetta Gregoraci: i due si sono rivisti, ecco cosa è accaduto.

Durante i primi tre mesi della lunghissima edizione del GF Vip 5 hanno fatto sognare milioni di fan: Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci hanno rappresentato per una grande fetta di pubblico un sogno ad occhi aperti. Bellissimi, giovani ed amatissimi, insieme avrebbero formato una coppia formidabile. Usiamo il condizionale perché in effetti la coppia non si è mai concretizzata. La loro pseudo storia è rimasta sospesa nell’aria per volere di lei che fin da subito ha messo i cosiddetti ‘paletti’. La Gregoraci infatti ha più volte spiegato che per varie ragioni, alcune ancora rimaste ignote, tra loro non avrebbe mai potuto nascere nulla di serio. Pretelli, dopo essere stato sulle spine per un bel po’, ha poi deposto le armi ed ha deciso di lasciarsi andare tra le braccia della bella Giulia Salemi con la quale invece è fidanzato tuttora e il loro amore procede a gonfie vele. Ma cosa è successo dopo la fine del GF Vip? Pierpaolo ed Elisabetta si sono rivisti? E’ lui a raccontare a Novella 2000 com’è andata e a fare alcune considerazioni.

Pierapaolo Pretelli, quando ha rivisto Elisabetta Gregoraci: le sue parole

Intervistato dal noto settimanale, l’ex velino di Striscia la notizia ha rivelato che con la showgirl calabrese si sono rivisti una volta motivi lavorativi subito dopo la conclusione del reality. “Ho sempre evitato di contattarla o di stringere amicizia, anche per rispetto verso Giulia. Con Elisabetta non poteva nascere nulla, lo abbiamo detto più di una volta in trasmissione”. Effettivamente, sembra che siano più i fan a voler a tutti i costi considerare ancora aperto il capitolo tra i due ex gieffini.

Riguardo invece ai dissapori con il fratello Giulio per aver preso in passato le parti di Elisabetta in tv, il modello ha dichiarato: “Comprendo che Giulio sia andato in tv per parlare di me. È normalissimo che un parente o amico lo faccia. Solo che deve capire che, se si dichiara qualcosa in pubblico, in tv o su riviste, bisogna prendersi la responsabilità”. I due fratelli si sono comunque riappacificati e Giulia è stata presentata anche a Giulio, ha raccontato Pretelli.