Stash, lo ricordate ad Amici come allievo? Trasformazione incredibile, com’è cambiato il cantante, oggi giudice nel serale.

La ventesima edizione di Amici è entrata ormai nel vivo! Come sempre, anche quest’anno la fase finale del talent show si svolge nelle puntate in prima serata, in onda ogni sabato sera. Tra le novità assolute di questa edizione, l’introduzione di tre squadre, guidate ciascuna da due professori, e il trio inedito di giudici. Si tratta di Emanuele Filiberto di Savoia, Stefano De Martino e Stash Fiordispino. Quest’ultimo, per alcuni anni, è staro prof di canto della scuola, prima di diventare giudici. Tutti però ricorderanno che Stash, insieme al suo gruppo i The Kolors, ha vinto l’edizione del 2015 di Amici. Siete curiosi di vedere com’era il napoletano nei panni di allievo? Ecco come è cambiato.

Stash, lo ricordate ad Amici come allievo? Era il 2015, ecco come è cambiato

Stash è uno dei giudici del serale di Amici 20, affiancato da Stefano De Martino e dal principe Emanuele Filiberto di Savoia. Stash stato anche un insegnante di canto della famosa scuola di Canale 5, ma, soprattutto, è stato un illustre allievo! Insieme ai The Kolors, infatti, il cantante è stato uno dei concorrenti più amati di Amici 14. Non a caso, si è classificato sul gradino più alto del podio: nella sfida finale, Stash ha battuto un collega, il rapper Briga, che si è classificato secondo. Sono passati circa sei anni dalla partecipazione dei The Kolors al talent show di Canale 5, ma ricordate com’era Stash? Ecco un’immagine di Amici 14:

Eh si, il viso è lo stesso, ma la chioma di Stash, oltre che schiarita, si è anche appiattita: il ciuffo è meno alto! Una cosa è certa: il talento e la simpatia del cantante napoletano sono rimasti invariati! E voi, state seguendo questa edizione del talent show di Canale 5? Per chi fate il tifo tra gli allievi in gara quest’anno?