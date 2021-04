Stefania Orlando spiega su Instagram perché non la si vede nei programmi tv: l’ex gieffina rivela il motivo, ecco come stanno le cose.

Tra gli ex inquilini della casa del GF Vip 5, Stefania Orlando è sicuramente tra quelli che continuano a destare maggior interesse. Durante i 170 giorni trascorsi nel bunker di Cinecittà la conduttrice romana ha conquistato tantissimi seguaci che continuano a restare aggiornati, anche ora che non è più al GF, su tutte le novità che la riguardano. Un affetto meritatissimo, che la Orlando ha saputo guadagnarsi facendo un percorso eccellente e dimostrando di essere una concorrente perfetta per il famoso reality di Canale 5. Un fanclub ribattezzato ‘le Viperelle’, davvero pieno di premure verso la loro beniamina. Proprio i sostenitori di Stefania non vedono l’ora di vederla di nuovo in tv, magari ospite in qualche programma o addirittura nelle vesti di conduttrice. Tramite una storia condivisa su Instagram, la bella romana ha chiarito i motivi della sua assenza dal piccolo schermo in questo periodo. Vediamo cosa ha rivelato.

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>clicca qui

Stefania Orlando, “Bisogna saper aspettare”: le parole della conduttrice

A coloro che si sono chiesti come mai non la si vedesse ancora in tv a parte qualche breve ospitata di qualche settimana fa, Stefania ha risposto in un video. “E’ anche una mia scelta quella di non andare nei programmi perché ho bisogno di stare un po’ per i fatti miei. Sto facendo musica, sto facendo altre cose. Nessuno non mi vuole, non c’è niente sotto. Succederanno delle cose, dobbiamo solo avere pazienza, tutto va bene”, ha detto esortando i suoi sostenitori ad appoggiarla con grande positività. La showgirl ha poi ricordato il motto secondo cui “la fretta è una cattiva consigliera”. Dalle sue parole si comprende quindi che ci sono progetti interessanti in ballo e che Stefania è pronta a stupire il pubblico con qualche bella sorpresa.

Di qualunque cosa si tratti, siamo certi che farà felici tutti!