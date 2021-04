Temptation Island, “Saremo genitori di una femminuccia”: l’annuncio dell’amatissima coppia è arrivato qualche ora fa.

Temptation Island è uno dei programmi più amati della nostra tv. Il docu reality targato Maria De Filippi è un vero e proprio appuntamento fisso in estate per milioni di telespettatori, che seguono con passione le vicende amorose delle coppie. Coppie che, al termine dell’esperienza del programma, decidono di proseguire la loro storia o di uscire da single. E sono tante le coppie che, grazie a Temptation, hanno deciso di lasciarsi. Una di queste è quella formata da Nunzia Sansone ed Arcangelo Bianco, protagonisti dell’edizione del 2019. La coppia decise di lasciarsi dopo tantissimi anni, ma, dopo poco, il colpo di scena. La bellissima napoletana ha ritrovato l’amore con un altro protagonista del reality di Canale 5: si tratta di Flavio Zerrella, che ha aveva partecipato con l’allora fidanzata Roberta Mercurio. Ebbene, qualche ora fa la splendida notizia: Nunzia e Flavio saranno presto genitori! E in arrivo ci sarà un fiocco rosa! Scopriamo i dettagli.

Temptation Island, “Saremo genitori di una femminuccia”: Nunzia Sansone è incinta di Flavio Zerrella

“Saremo genitori di una bellissima femminuccia!” Con queste parole Flavio Zerrella annuncia ai suoi followers che sta per diventare papà. La bambina nascerà dall’amore con Nunzia Sansone, con la quale fa coppia da diversi mesi. Una storia particolare, quella tra Nunzia e Flavio: entrambi hanno partecipato a Tempation Island, ma con i rispettivi partner dell’epoca e in due edizioni differenti. Entrambe le loro precedenti relazioni non hanno avuto lieto fine, ma adesso per loro è arrivata la vera felicità. Si, perché oltre al bebé in arrivo, la coppia convolerà anche a nozze: “Ho sentito dentro di me di chiederti la mano e solo io e te sappiamo quanto ci amiamo e cosa stiamo costruendo”. Parole bellissime, quelle del napoletano, che pubblica uno scatto del momento in cui hanno rivelato il sesso del bambino. Ecco il post:

E in pochissimo tempo, il post è stato invaso da amici e fan della coppia, che hanno voluto fare i loro migliori auguri a Nunzia e Flavio per questa meravigliosa notizia. Anche tantissimi ex volti di Temptation Island tra i commenti: da Oronzo Carinola a Georgette Polizzi, da Katia Fanelli a Speranza Capasso.

Insomma, una notizia splendida che ha riempito il cuore dei fan. Non possiamo che unirci a loro e mandare i nostri migliori auguri ai futuri genitori Nunzia e Flavio: tanta felicità per voi!