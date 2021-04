Nel corso della sua intervista a Verissimo, Tommaso Zorzi ha svelato in esclusiva l’ospite speciale della prima puntata del suo programma.

È il vero e proprio personaggio del momento, Tommaso Zorzi. Conosciutissimo ed affermatissimo sul mondo web, l’influencer milanese ha avuto la possibilità di aumentare ancora di più la sua popolarità nel corso della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Entrato nella casa di Cinecittà ad inizio Settembre scorso, non soltanto il buon Zorzi ha vissuto interamente il percorso, ma ne è uscito addirittura da vincitore. Al ‘ballottaggio’ con Pierpaolo Pretelli, infatti, il simpaticissimo Tommaso ha ottenuto tutto il montepremi finale, poi devoluto in beneficenza. Una vittoria meritatissima, c’è da ammetterlo. Come meritato è l’incredibile successo riscontrato dopo la sua uscita. È da quando è ritornato alla vita normale, infatti, che Tommaso fa parlare di sé. Non soltanto, in queste ultime settimane, lo stiamo vedendo a L’Isola dei Famosi, in compagnia di Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi, nelle vesti di opinionista, ma tra qualche giorno lo vedremo al timone di un programma tutto suo. Si, avete letto proprio bene! A rivelare tutti i dettagli in merito è stato proprio il diretto interessato nel corso della sua recentissima intervista a Verissimo. Scopriamo tutti i dettagli.

Tommaso Zorzi, manca pochissimo al debutto del suo programma: chi ci sarà come ospite?

Si, avete letto proprio bene: Tommaso Zorzi diventerà conduttore. Dopo averlo conosciuto, amato ed apprezzato ancora di più all’interno della casa del Grande Fratello Vip, il simpaticissimo influencer sarà al timone di un programma tutto suo. La notizia, lo sappiamo benissimo, era in circolo da diverso tempo. Eppure, soltanto nel corso della sua intervista a Verissimo che il buon Zorzi ha voluto svelare qualche dettaglio in più. In compagnia di Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi, non soltanto Tommaso ha spiegato com’è essere l’opinionista della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, ma ha anche svelato in anteprima qualche dettaglio in più sul suo programma. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che il debutto avverrà Mercoledì 7 Aprile alle ore 20:45 su Mediaset Play. ‘Saremo in diretta’, ha iniziato il buon Zorzi. Sottolineando, inoltre, di essere molto contento di tutto questo perché il suo ‘Punto Z’ da che era soltanto una rubrica, è diventato qualcosa di più concreto e un vero e proprio format. Cosa occorre sapere più? Appurato che l’appuntamento partirà tra pochissimi giorni e che sarà poco dopo la cena, siete curiosi di sapere chi sarà il primo ospite? ‘Ti do un’esclusiva’, dice Tommaso Zorzi a Silvia Toffanin. ‘Il super ospite della prima puntata sarà Maurizio Costanzo’, ha chiosato il vincitore del Grande Fratello Vip. Insomma, un appuntamento davvero imperdibile!

Voi seguirete il primo appuntamento su Mediaset Play di ‘Punto Z’? Noi si, senza alcun dubbio!