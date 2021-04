Come seguire in diretta tv i riti della Settimana Santa 2021: gli orari di tutti gli appuntamenti su Tv2000 (canale 28 e 157 di Sky).

Per il secondo anno consecutivo, la Pasqua non sarà purtroppo come quella che eravamo abituati a vivere fio a due anni fa. Le restrizioni dovute all’emergenza Covid fanno sì anche stavolta che le celebrazioni della Settimana Santa subiscano limitazioni. Per coloro che tengono comunque alle tradizioni religiose c’è però un’ottima soluzione. Stiamo parlando di Tv2000, canale che trasmetterà le Messe e le funzioni previste per il Sabato Santo, per Domenica di Pasqua e per il Lunedì dell’Angelo. Scopriamo cosa potremo seguire in diretta.

Tv2000, tutti i programmi sulla Pasqua trasmessi dal canale

Scopriamo quindi quali sono gli appuntamenti da non perdere a partire da oggi 3 aprile, Sabato Santo. Alle 13.50 è prevista la celebrazione Mariana ‘I sette dolori di Maria’, in diretta da Lourdes. Da Torino, alle ore 17, avremo l’Ostensione straordinaria della Sindone. Alle 18 il Rosario in diretta da Lourdes e infine la Veglia Pasquale dalla Basilica di San Pietro con Papa Francesco. L’orario è quest’anno fissato alle ore 19.30. Non mancheranno i film a tema pasquale: ci riferiamo alla terza puntata del celebre film di Franco Zeffirelli ‘Gesù di Nazareth’, che sarà trasmesso alle 12.20 e alle 21.30. Per quanto riguarda il giorno di Pasqua, la Santa Messa celebrata dal Papa verrà trasmessa in diretta alle 10 ed alle 12 ci sarà la Benedizione Urbi et Orbi. Alle 15.15 il consueto appuntamento con Licia Colò ed il suo programma ‘Il mondo insieme’ e come sempre alle 18 il Santo Rosario da Lourdes. Domenica sera invece ci sarà uno speciale alle 20:50 sulla Pasqua e poi l’ultima puntata dello sceneggiato Gesù di Nazareth. Non dimenticate inoltre il documentario ‘Giovanni Paolo II. Una storia insieme’, alle ore 23.20 ed a mezzanotte, la replica della Benedizione Urbi et Orbi. Per la Pasquetta invece, alle 12 avremo la preghiera Regina Coeli dalla Biblioteca del palazzo Apostolico ed alle 19:30 il documentario ‘Tutti fratelli’ dedicato all’isola di Lampedusa.

Una programmazione ricca ed interessante, che ci permetterà di risentire un po’ meno di questa Pasqua ancora una volta anomala.