Alessia Barela è stato uno dei volti storici del programma ‘Non è la Rai’, la ricordate? Che fine ha fatto oggi e com’è diventata.

Diteci la verità: chi è che non ha mai guardato una puntata di ‘Non è la Rai’? Decisamente nessuno, ne siamo certi! Andato in onda esattamente dal 9 Settembre del 1991 al 30 Giugno del 1992, la trasmissione è stata la colonna portante di tantissimi pomeriggi italiani. Dapprima al timone di Enrica Bonaccorti, poi di Paolo Bonolis ed, infine, di Ambra Angiolini, il varietà di Gianni Boncompagni è stato uno dei programmi più seguiti in assoluto. Tanto è vero che, seppure siano passati tantissimi anni dalla messa in onda della sua ultima puntata, il programma viene ancora ricordato con affetto ed amore dal pubblico italiano. Come, tra l’altro, anche le sue ragazze. Nel corso degli anni, lo sappiamo benissimo, si sono susseguiti tantissimi volti. E tutti hanno riscosso un successo strepitoso. Una tra tante, ad esempio, è la bellissima Alessia Barela. La ricordate? Impossibile dimenticarla, avete ragione! Ecco, ma siete curiosi di sapere com’è diventata oggi? A distanza di anni, la bella Alessia cosa fa? Scopriamo insieme ogni cosa!

Alessia Barela, che fine ha fatto dopo Non è la Rai? Com’è diventata oggi

Nata a Chieti il 13 Giugno del 1974, Alessia Barela, dopo essersi trasferita a Roma davvero giovanissima, inizia a far parte del mondo dello spettacolo. E, nel corso delle ultime tre edizioni, prende parte al programma ‘Non è la Rai’. Da quel momento, lo sappiamo benissimo, sono passati esattamente sedici, ma com’è cambiata la vita di Alessia? A distanza di più di quindici anni dall’addio del programma di Gianni Boncompagni, cosa fa oggi la bella Barela? La risposta è davvero molto semplice: continua a cavalcare l’onda del successo. Stando a quanto si apprende dal web, infatti, Alessia adesso è un’affermata ed apprezzata attrice italiana. Il suo curriculum, infatti, non soltanto vanta di numerose e diverse esperienze cinematografiche, ma anche televisive, prendendo parte a diverse fiction televisive, ed anche cortometraggi e, addirittura, videoclip musicali. Un’artista a tutto tondo, quindi! Ma com’è diventata? Volete vederla? Eccola qui in tutto il suo splendore.

Sono passati pure sedici anni dal suo debutto a ‘Non è la Rai’, ma sembrerebbe che il tempo non sia proprio passato per Alessia Barela. Siete d’accordo?