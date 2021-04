Amici 20, Rosa rompe il silenzio dopo l’eliminazione: le sue parole

Rosa Di Grazia rompe il silenzio dopo l’eliminazione dal serale di Amici 20: di seguito vi riportiamo le sue parole

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del serale di Amici 20, talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Come già avvenuto nelle prime due puntate, anche nel corso della terza puntata del serale ci sono state ben due eliminazioni. La prima ha fatto molto scalpore. La squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha perso la prima manche e al ballottaggio finale per l’eliminazione sono andati Sangiovanni, Enula e Tommaso. Il primo a salvarsi è stato Sangiovanni. Tra Enula e Tommaso si è salvata poi la prima. L’eliminazione di Tommaso ha creato grande sconforto in studio. Sia gli amici che il pubblico si erano affezionati a lui. La conduttrice ha cercato di spiegargli che la sua carriera continua una volta terminato il talent show. Anche la sua professoressa Alessandra Celentano gli ha detto: “Tu farai il ballerino“.

Amici 20, Rosa parla dopo l’eliminazione

Puntata drammatica per Rosa Di Grazia e Deddy. La seconda manche della terza puntata è stata infatti persa dalla squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Al ballottaggio finale sono andati Sangiovanni, Serena e Deddy. A salvarsi nuovamente Sangiovanni e poi Serena. Deddy è stato eliminato provvisoriamente e si è dovuto scontrare proprio con la sua fidanzata. La terza manche, infatti, è stata persa da Arisa e Lorella Cuccarini e al ballottaggio sono andati Martina, Rosa e Tancredi. L’ultima sfida, quella tra i due fidanzati, è stata terribile. I due non riuscivano ad esibirsi e il volto era bagnato dalle loro lacrime. Deddy ha dedicato il suo inedito, 0 passi da te, alla sua fidanzata, che nel frattempo piangeva a dirotto. Tornati in casetta, la De Filippi ha comunicato l’eliminazione di Rosa, compiendo il dramma finale.

Una volta uscita dal programma, Rosa Di Grazia ha rotto il silenzio e ai microfoni di Witty ha dichiarato: “È già da ieri che me lo aspettavo un po’, ma non di farlo contro Deddy, che è la persona più importante qua dentro. Però è stato più gradevole perdere con lui. È stato un percorso di alti e bassi. È stato un percorso bellissimo, l’esperienza più bella della mia vita. Sono sempre stata del parere che non si può piacere a tutti. Dobbiamo darci noi in primis un valore e crederci sempre, fino in fondo, qualunque cosa accada”.