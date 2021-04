Amici 20, sabato 3 aprile: eliminazioni choc, hanno lasciato la scuola, chi sono gli eliminati.

Una nuova puntata del serale di Amici 20 è andata in onda, esattamente La terza puntata del talent, terminata da poche ore. Ballerini e cantanti si sono esibiti, nel corso delle puntate precedenti, dimostrando grande talento, ed esprimendo una forte emozione. Ovviamente, non sono mancati gli scontri, e al centro dell’attenzione gli insegnanti, che più volte hanno avuto confronti, dato i pareri diversi che sostengono, per i diversi ragazzi. In particolare, spesse volte, sono stati i guanti di sfida a far discutere, perchè ritenuti ‘ingiusti’, nei confrionti dell’allievo scelto per portarlo in scena. Ebbene, come abbiamo espresso, abbiamo avuto modo di assistere alla terza puntata, e come sempre, in colpi di scena animano l’atmosfera fin dall’inizio. Scopriamo il nome del primo eliminato, e chi tra i due allievi che sono andati al ballottaggio, ha dovuto lasciare la scuola.

Amici 20, sabato 3 aprile: gli eliminati sono loro

Si tratta del terzo appuntamento col serale del talent show targato Maria De Filippi, andato in onda ieri, sabato 3 aprile. Come per le altre puntata, anche questo sabato ci sono stati due eliminati: il primo è stato reso noto, al termine della prima manche, il secondo è stato comunicato in casetta. Ebbene, la prima eliminazione è stata un brutto colpo per il pubblico: a lasciare definitivamente il programma è stato Tommaso. Il ballerino è finito al ballottaggio con Sangiovanni ed Enula. Il primo a salvarsi è stato il cantante: successivamente si è salvata Enula. Al ballottaggio per la seconda eliminazione, si sono ritrovati invece Rosa e Deddy: a lasciare la scuola più spiata d’Italia, è stata Rosa.

Eliminazioni che hanno lasciato il pubblico senza parole, dopo la prima, quella di Tommaso, che ha lasciato lo studio tra le lacrime. Ma colpo di scena, il ballerino ha ricevuto una particolare proposta da parte di Arisa. Successivamente, anche la sfida che ha visto sfidarsi Rosa e Deddy è stata ricca di emozioni, dato il legame che è sorto fra i due.