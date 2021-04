Amici 20, Tommaso parla dopo l’eliminazione: cosa vuole fare adesso

Tommaso rompe il silenzio dopo l’eliminazione dal serale di Amici 20: di seguito vi riportiamo le parole del ballerino

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del serale di Amici 20, talent show condotto da Maria De Filippi. Anche ieri ci sono state ben due eliminazioni. Tommaso e Rosa hanno dovuto abbandonare il talent show. Il team guidato da Arisa e Lorella Cuccarini ha vinto per due volte contro il team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, prendendosi una grossa rivincita. Arisa e Lorella si sono poi dovute arrendere nella terza manche contro Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini.

Amici 20, Tommaso parla dopo l’eliminazione

L’eliminazione di Tommaso ha creato un grande sconforto in studio. Il ballerino era molto apprezzato sia dai suoi compagni che dal pubblico. Il ragazzo si è dovuto arrendere alla sfida con Sangiovanni e Enula, ma, come gli ha spiegato la conduttrice, la sua carriera continuerà anche dopo il talent show. Anche la sua professoressa Alessandra Celentano gli ha detto: “Farai il ballerino“, confermando che il suo futuro è di sicuro su un palcoscenico importante.

Subito dopo l’eliminazione, Tommaso ha parlato ai microfoni di Witty, dichiarando: “All’inizio, quando sono entrato, ero molto introverso per la paura di sbagliare o l’ansia di fare ciò che mi piace. I miei insegnanti hanno saputo tirar fuori la parte nascosta di me. Non mi aspettavo ovviamente di arrivare al serale”. Il ballerino ha poi parlato del suo futuro e quello dei suoi compagni: “Ai ragazzi che restano raccomando di trovare energia positiva e di aiutarsi a vicenda. A me auguro di capire bene che percorso voglio fare. Voglio continuare a studiare e pormi nuovi obiettivi”. A Tommaso ovviamente auguriamo una carriera ricca di successi.