La foto di Awed da bambino: avete visto quanta dolcezza? Ecco il concorrente de L’Isola dei Famosi in uno scatto di quando era piccolo.

Tra i protagonisti di questa edizione de L’Isola dei Famosi, il ventiquattrenne napoletano Simone Paciello, in arte Awed, è senza dubbio tra i più discussi. Il famoso youtuber, che ha condotto su Mediaset Play anche il GF Vip Party insieme ad Annie Mazzola. Ora che Awed si trova in Honduras tra i naufraghi del reality condotto da Ilary Blasi, la sua notorietà sta aumentando a vista d’occhio. La sua amicizia con Vera Gemma proprio in questi giorni ha fatto parecchio discutere per via del fatto che, quando l’attrice è stata relegata a Parasite Island, il giovane abbia chiesto scusa e si sia riavvicinato al resto del gruppo. Come tanti personaggi noti, anche Simone posta sul proprio profilo Instagram moltissimi scatti che lo ritraggono in momenti della quotidianità o lavorativi. Sbirciando sulla sua pagina abbiamo trovato questa foto di quando era piccolo e vi assicuriamo che si tratta di un’immagine molto tenera.

Awed, la foto da bambino è davvero stupenda: stessi occhi e sguardo vispo

Questa edizione de L’Isola dei Famosi è caratterizzata anche dai forti scontri tra Awed e Gilles Rocca. Il rapporto tra i due è stato fin da subito molto turbolento e, ora che lo youtuber è tornato sui suoi passi, vedremo cosa accadrà. Un carattere molto forte quello del giovane napoletano che sicuramente ha le carte in regola per diventare uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del reality. Seguitissimo su Instagram, Awed condivide con i fan anche scatti della sua vita personale, come le foto con la sorella che tra l’altro gli somiglia moltissimo. Colpisce molto un’immagine di lui da bambino, in cui è davvero tenerissimo.

Come si può notare dalla foto, i lineamenti sono molto simili a quelli di adesso e i colori scuri sono gli stessi, complimenti!