Chi è Camila Raznovich: età, vita privata e curiosità sulla conduttrice

Camila Raznovich è nata il 13 ottobre 1974, ha 46 anni ed è una conduttrice televisiva. Il padre ha origini russo-ebraiche, mentre la madre è italiana. Negli articoli e interviste pubblicati in occasione del lancio della sua autobiografia, Lo rifarei, ha raccontato che i genitori si sono conosciuti e sposati in Argentina, ma si erano allontanati a causa delle tensioni presenti nel paese sudamericano negli anni settanta. Fino all’età di 10 anni, dunque, ha vissuto con la famiglia in diversi ashram in India. I genitori erano infatti discepoli di Osho. La Raznovich è poi tornata in Italia, dove vive attualmente.

Chi è Camila Raznovich

La Raznovich ha esordito in televisione nel 1992 nella trasmissione Karaoke, condotta da Fiorello. In seguito è divenuta presentatrice, legando il suo volto soprattutto ad MTV. Per la rete ha infatti condotto programmi come Hanging Out, Amour, MTV Select, Hitlist Italia, MTV On the beach e tanti altri ancora. Ha condotto anche alcuni programmi in radio, come Radio Italia Network, e Night Express su Italia 1. Nello stesso anno le viene assegnata la conduzione di Loveline (che manterrà fino al 2010), dove si discutono tematiche inerenti al sesso e l’educazione sessuale, con la consulenza prima del sessuologo Marco Rossi e poi della psicologa Laura Testa. Nel 2004 è passata su Rai 2, conducendo la sit-com satirica Sformat . Nello stesso anno conduce anche Kiss & Tell, programma simile ad Il gioco delle coppie. L’anno dopo è passata a LA 7, conducendo Relazioni pericolose per 2 edizioni. Per la stessa rete ha condotto anche Mamma mia. Nel 2014 ha condotto Alle falde del Kilimangiaro in sostituzione di Licia Colò. Nel 2019, invece, è stata scelta come membro della giuria d’onore del Festival di Sanremo 2019. Ha esordito anche come attrice nel 2016 nel film Poveri ma ricchi per la regia di Fausto Brizzi.

È imparentata con l’attrice tedesca Nadine Warmuth. È stata inoltre sposata con un ragazzo australiano, dal quale si è separata nel 2001. È stata poi legata sentimentalmente all’architetto Eugenio Campari, con il quale ha avuto due figlie: Viola, nata il 12 luglio 2009, e Sole, nata il 16 aprile 2012. Oggi è fidanzata con l’imprenditore francese Loic Fleury.