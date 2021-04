Chiara Ferragni, avete mai visto il suo primo post condiviso su Instagram? Risale al 2012; guardiamolo insieme.

Di influencer, sui social, ormai ce ne sono tantissime, ma la regina indiscussa tra le italiane è lei, Chiara Ferragni. Partendo da un semplice blog personale, la giovane nata a Cremona ha creato un vero e proprio impero digitale. Su Instagram, Chiara è una vera e propria star internazionale: il suo profilo ufficiale conta ben 23, 2 milioni di followers! Con i quali condivide foto e video delle sue giornate, dagli scatti lavorativi agli attimi di vita quotidiana in famiglia. Una famiglia che, da qualche giorno, si è allargata: il 23 marzo 2021 è nata la piccola Vittoria, secondogenita dei Ferragnez. E il canale Instagram di Chiara, come quello di Fedez, in questi giorni è pieno di foto e video della nuova arrivata. Insomma, tutti oggi seguono la Ferragni, ma vi siete mai chiesti qual è stata la prima foto condivisa dalla influencer su Instagram? Risale a gennaio del 2012! Guardiamola insieme!

Chiara Ferragni, curiosi di vedere il primo post condiviso dalla influencer su Instagram? Date un’occhiata

Ben 23,2 milioni di followers, centinaia di migliaia di likes e commenti al giorno: Chiara Ferragni è una vera e propria regina sui social. In particolare su Instagram, il social network più seguito ed utilizzato del momento, soprattutto per quanto riguarda la condivisione di foto. E, a proposito di questo, oggi vi mostreremo la primissima foto condivisa dalla Ferragni sul suo Instagram. Il profilo è stato aperto all’inizio del 2012 e il primo post della Ferragni è un selfie. Dove non è sola, ma in dolcissima compagnia… Di chi? Della sua amata Matilda, il suo bulldog francese che da anni fa parte della famiglia. Come il resto delle Ferragni, anche Matilda ha il suo profilo personale di Instagram. Guardate un po’:

Ma torniamo a noi: curiosi di vedere il primo selfie condiviso da Chiara sul suo canale Instagram? Date un’occhiata:

Eh si, era il 16 gennaio 2012: ben nove anni fa! Il primo di una lunga serie di post della giovane influencer che, oggi, è una vera stella su Instagram. E voi, cosa aspettate a seguirla? Il suo profilo è ricco di contenuti originali. Non ve ne pentirete!