Daydreamer, anticipazioni lunedì 5 aprile: colpo di scena tra Can e Sanem, cosa accadrà nella puntata.

È una delle storia d’amore più amate della tv. Parliamo di quella tra Can Divit e Sanem Aydin, i due protagonisti della soap opera turca Daydreamer – le ali del sogno. Una soap che, dalla scorsa estate, è entrata nel cuore dei telespettatori italiani, che non perdono una puntata! Merito anche degli attori protagonisti, Can Yaman e Demet Ozdemir, perfetti nei ruoli dell’affascinante e tenebroso signor Can e della dolce e ingenua Sanem. Una storia d’amore, quella dei protagonisti, che ha vissuto tantissimi alti e bassi: gli ostacoli sono stati tantissimi e ancora ce ne saranno! Ma scopriamo insieme cosa accadrà nella puntata in onda lunedì 5 aprile 2021. Se non temi spoiler, ecco le anticipazioni: ne vedremo delle belle!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Daydreamer, anticipazioni lunedì 5 aprile: la richiesta di Deren per Can e Sanem

Appassionati di Daydreamer tenetevi forte: la prossima settimana inizierà col botto! Anche nel giorno di Pasquetta, Canale 5 trasmetterà una nuova puntata dell’amatissima soap turca. Una puntata che non potrete perdere. Si, perché si arriverà ad un vero e proprio colpo di scena. Deren, occupata nella gestione dello spot per le creme, farà una richiesta a Sanem: quella di recarsi in città per scegliere personalmente i costumi di scena per le riprese della campagna. La giovane, inizialmente, tentennerà, poiché alla città sono legati brutti ricordi. Ma indovinate un po’ chi andrà con lei? Proprio così: il signor Can. La ragazza sarà, quindi, costretta ad andare con lui in città e scegliere gli abiti da utilizzare per lo spot. Cosa accadrà nel tragitto? Di tutto: non mancheranno momenti di fragilità, e tantissimi colpi di scena.

Insomma, una puntata da non perdere: appuntamento lunedì 5 aprile su Canale 5, a partire dalle ore 16 e 30. Ricordiamo che il giorno di Pasquetta, prima della soap, andrà in onda un film: Uomini e Donne sarà in pausa e tornerà martedì.