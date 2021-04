Domenica Live non è stato condotto sempre da Barbara D’Urso: la curiosità sulla trasmissione che forse non tutti sanno.

Domenica Live torna nella sua versione lunga! Proprio così, a partire da oggi, domenica 4 aprile 2021, la trasmissione di Barbara D’Urso torna in diretta per ben quattro ore, dalle 14 e 40. Un ritorno alle origini per il talk show, che dal 2012 al 2018 andava in onda dalle 14.00 alle 18 e 45. Negli anni, poi, gli orari sono cambiati, ma quello che è rimasto tale è l’amore dei telespettatori per il programma. E per la sua conduttrice, Barbara D’Urso, che danni tiene compagnia al pubblico, tra interviste esclusive e ospiti speciali. Quello che non tutti sanno, però, è che la trasmissione della domenica pomeriggio non è stata sempre condotta dalla D’Urso. Nelle primissime puntate del programma, partito il 7 ottobre del 2021, al timone c’era qualcun altro. Scopriamo insieme questo retroscena.

Domenica Live non è stato condotto sempre da Barbara D’Urso: lo sapevate?

Tutto pronto per una nuovissima e lunghissima puntata di Domenica Live. Lo show di Canale 5 torna a tenere compagnia al pubblico per ben 4 ore, rigorosamente in diretta. Barbara D’Urso è super carica e la puntata di oggi si sta rivelando davvero imperdibile. Forse non tutti sanno, però, che alla conduzione di Domenica Live non c’è stata sempre la D’Urso. Un particolare che non tutti ricordano poiché riguarda solo le prime quattro puntate della trasmissione, trasmesse nel 2012 Nel 2021, al timone delle prime puntate c’erano Alessio Vinci e Sabrina Scampini; dalla quinta puntata in poi la conduzione è passata a Barbara D’Urso. E voi, ricordavate questo retroscena sull’amatissimo programma della domenica?

Domenica Live si allunga, mentre, almeno per ora, Live Non è la D’Urso non andrà in onda. Il talk show di Barbara D’Urso andava in onda la domenica sera: cosa sarà trasmesso al suo posto? Ebbene, questa sera, in occasione della Pasqua, su Canale 5 sarà trasmesso un film, ma a partire da domenica 11 aprile andrà in onda Avanti un altro. Proprio così, il divertentissimo programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, oltre alle puntate giornaliere, terrà compagnia al pubblico anche con appuntamenti speciali in prima serata. Da non perdere!