Elettra Lamborghini, quanto costa il mini abito verde indossato a Verissimo? Il prezzo è da capogiro.

È uno dei personaggi più amati e chiacchierati del momento. Si, perché Elettra Lamborghini è tornata in tv a divertire il pubblico. Con Tommaso Zorzi ed Iva Zanicchi, la regina del twerk è un’opinionista ufficiali della quindicesima edizione dell’Isola dei famosi. Un trio davvero scoppiettante: le risate non mancano! Come non sono mancate nella puntata di ieri di Verissimo, dove Elettra è tornata proprio in compagnia di Tommaso Zorzi e di Iva Zanicchi: prima dell’inizio del reality, era invece apparsa dalla Toffanin solo con la Zanicchi. Un trio iconico, quello Lamborghini- Zorzi- Zanicchi, ma, tra una battuta e l’altra, i telespettatori non hanno potuto non notare il meraviglioso abito indossato da Elettra per l’occasione. Curiosi di sapere di più sul suo look? Siete nel posto giusto!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Elettra Lamborghini torna a Verissimo con Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi: quanto costa il mini abito verde con bottoni gioiello

Tutti pazzi per Elettra Lamborghini. La bellissima ereditiera è un vero e proprio vulcano di simpatia: i suoi commenti sulle vicende dei naufraghi dell’Isola dei famosi sono impareggiabili. L’abbiamo vista anche ieri pomeriggio in tv, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, insieme ai sui colleghi opinionisti Tommaso Zorzi ed Iva Zanicchi. E, per l’occasione, la Lamborghini ha scelto un vestito bellissimo: si tratta di un abito bustier firmato Balmain, di color verde pastello, caratterizzato da due file di bottoni gioiello. Il prezzo del capo? Ben 1790 euro! Eh si, una cifra notevole, come la bellezza di Elettra, che ha completato il look con un sandalo color oro e capelli leggermente ondulati. Che dire, voto 10!

Per vedere Elettra e company d nuovo all’opere all’Isola toccherà aspettare domani sera. Come il GF Vip 5, infatti, anche il reality condotto da Ilary Blasi va in onda col doppio appuntamento settimanale, di lunedì e di giovedì sera. Il gioco ormai è entrato nel vivo e il clima in Honduras si fa sempre più acceso! Appuntamento a domani sera, lunedì 5 aprile 2021, su Canale 5!