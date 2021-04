Attualmente, Enrico Papi è uno dei più grandi conduttori televisivi, ma sapete che lavoro faceva prima di intraprendere questa strada?

Attualmente al timone di ‘Guess My age’, programma in onda tutte le sere su TV8, Enrico Papi rappresenta, senza alcun dubbio, la storia della televisione italiana. Al timone di diversi show di successo, il simpaticissimo conduttore è uno dei personaggi dello spettacolo più amati ed apprezzati da tutto il pubblico italiano. Sarà per la sua immensa simpatia, sarà per la battuta sempre pronta o per la sua voglia di divertirsi e far divertire i suoi telespettatori, fatto sta che il buon Papi decanta di un successo davvero clamoroso. In attesa di scoprire quale sarà il suo futuro televisivo, in questi giorni si parla di ‘trasferimento’ in Mediaset, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lui? Attualmente, come dicevamo precedentemente, Enrico Papi rappresenta il fior fiore dello spettacolo italiana, ma che lavoro faceva prima di intraprendere la carriera televisiva. Volete proprio saperlo? Ci pensiamo noi! Scopriamo insieme tutto quello che occorre sapere!

Enrico Papi, che lavoro faceva prima del successo?

Classe ’55, Enrico Papi è nato a Roma da papà Samuele, un commerciante di auto, e mamma Luciana. Per niente avvezzo alla scuola, dopo aver terminato i suoi studi liceali, si iscriverà all’università, ma non conseguirà mai la laurea se non con qualche anno di ritardo, il buon romano intraprende la carriera televisiva nel 1988. È proprio in quest’anno che, in Rai, il conduttore fa notare la sua bravura e professionalità. Tanto da essere, ancora adesso, uno dei volti più amati ed apprezzati della televisione italiana. Il suo curriculum, infatti, vanta la presentazione di diversi programmi di successo. A partire dallo storico e leggendario ‘Sarabanda’. Fino a ‘La Pupa e il Secchione’. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: che lavoro faceva Enrico Papi prima del successo? Nel 1988, lo ripetiamo, ha intrapreso la carriera televisiva, ma prima cosa faceva? Volete proprio saperlo? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il romano abbia iniziato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro come cabarettista nei palasport prima dei concerti di tantissimi artisti famosi. Tra cui, Fiorella Mannoia e tanti altri. È proprio qui, da quanto si legge, che viene immediatamente notato da Giancarlo Magalli. Ed introdotto nel mondo del piccolo schermo.

Sapevate gli ‘esordi’ di Enrico Papi nel mondo del lavoro?