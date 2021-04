Enrico Papi è un conduttore che in questi anni ha ottenuto un enorme successo, ma è stato anche concorrente di due famosi talent show: ricordate di quali stiamo parlando?

Conduttore e autore televisivo, Enrico Papi ha esordito in Mediaset a metà degli anni ottanta, dove per Italia 1 l’abbiamo visto alla conduzione di diversi programmi, quali Matricole & Meteore, Sarabanda, La pupa e il secchione e La ruota della fortuna. La sua carriera è stata riempita da numerose conduzioni, che l’hanno portato ad essere uno dei conduttori più apprezzati ed amati. Enrico mostra sempre la sua schietta ironia e simpatia, e proprio per questo è molto seguito, oltre ovviamente al suo talento. A marzo 2020, e a marzo 2021, ha condotto la finale di Italia S’got Talent. Passato a Sky Italia, dal 28 agosto conduce Guess My Age – Indovina l’età su TV8. Ma nel suo percorso televisivo non solo conduzioni, Papi è stato anche concorrente di due importanti talent show: ricordate esattamente in quale programmi ha partecipato?

Ricordate in quali talent show è stato concorrente Enrico Papi? Impossibile dimenticare

Enrico Papi, conduttore e autore televisivo, in questi anni l’abbiamo visto in diversi programmi, spesso al timone, portando gli ascolti a livelli altissimi. La sua simpatia e solarità accarezza ogni trasmissione da lui condotta, le risate con Papi sono assolutamente assicurato. Qualche settimana fa, a marzo, ha condotto la finale di Italia S’Got Talent, e lo stesso è accaduto l’anno scorso, dove è mancata la presenza di Lodovica Comello. Il conduttore, oltre ad essere presente alla guida di numerose trasmissioni, ha partecipato a programmi in una veste completamente diversa. Ricordate quando ha fatto parte di due famosissimi talent show in veste di concorrente? Proprio così! Nel 2016 Enrico Papi ha partecipato a Ballando con le stelle, nell’undicesima edizione, e alla sesta edizione di Tale e quale show.

In quest’ultimo programma, Papi è stato eliminato, classificandosi decimo, ma successivamente viene ripescato, chiudendo al quarto posto finale. In tali trasmissioni, il conduttore si è destreggiato in varie performance che hanno decisamente sbalordito i telespettatori. Ha mostrato grande capacità e infinito talento, qualità che da sempre lo contraddistinguono.