Federica Panicucci, colpo di scena nella programmazione: splendida notizia per la conduttrice di Mattino Cinque.

Buone notizie per i telespettatori di Mattino Cinque. Come anticipato da TV Blog, la trasmissione condotta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi si allunga. La messa in onda del programma di Canale 5, infatti, non terminerà a maggio ma proseguirà fino a giugno, proprio come accadde lo scorso anno. Una splendida novità per il pubblico di Canale 5, che regala sempre ottimi ascolti al contenitore mattutino. Ma qual è la data dell’ultima puntata? Ve la sveliamo subito!

Federica Panicucci, splendida notizia: Mattino Cinque si allunga, ecco fino a quando

Mattino Cinque si allunga! È Tv Blog a riportarlo, anticipando anche quella che sarà la data dell’ultima puntata di questa edizione: venerdì 25 giungo 2021. Una bellissima notizia per i telespettatori del programma di Canale 5, che ogni mattina tiene compagnia al pubblico tra temi di attualità, cronaca ed intrattenimento. Salvo cambiamenti, quindi, Mattino Cinque andrà in onda praticamente fino a fine Giugno. Una decisione, quella della Mediaset, che potrebbe essere spinta dalla volontà di allinearsi alle chiusure dei programmi competitore della Rai, che andranno appunto in onda fino alla fine di Giugno.

Prolungamento che interesserà anche Pomeriggio Cinque? È presto per dirlo. Per ora Barbara D’Urso si concentra sul ritorno della super diretta di Domenica Live. Con lo stop di Live Non è la D’Urso di sera, a partire dal 4 aprile Domenica Live torna alle origini e va in onda per quattro ore dalle ore 14 e 30, fino alle 18 e 45. Barbara D’Urso è, come sempre, super carica. E voi?

Cosa andrà in onda al posto di Live Non è la D’Urso

Live Non è la D’Urso, come abbiamo già detto, almeno per il momento non andrà più in onda. Ma cosa sarà trasmesso su Canale 5 di domenica sera. Ebbene, eccetto questa domenica di Pasqua, quando andrà in onda un film, a partire da domenica 11 aprile le risate saranno assicurate! Si, perché su Canale 5 debutterà Avanti un altro di sera! Proprio così: la trasmissione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti terrà compagnia al pubblico anche con puntate speciali in prima serata, dove non mancheranno ospiti vip. Naturalmente, resterà invariato l’appuntamento giornaliero in fascia pre serale, alle ore 18 e 45. Noi non vediamo l’ora, e voi?