Francesca Fialdini è una conduttrice di successo, ma nella sua carriera ha anche abbracciato un altro ambito: ricordate in quale fiction ha recitato?

Conduttrice tanto amata, Francesca Fialdini è al timone del programma Da noi… a ruota libera, che accompagna gli italiani nel pomeriggio domenicale. Ha iniziato la sua carriera lavorando in radio come collaboratrice per la redazione esteri e come conduttrice del notiziario di Radio Vaticana nel 2004. Ha lavorato come inviata e conduttrice del notiziario presente nel programma A sua immagine, in onda su Rai 1. Dal 2013, l’abbiamo vista al timone di Unomattina in famiglia, insieme a Tiberio Timperi, passa poi, successivamente, alla conduzione de La vita in diretta, insieme a Marco Liorni. La Fialdini, in questi anni, è stata presente in diverse trasmissioni, spesso in veste di conduttrice. Ma nella sua carriera, entra in scena, nel 2019, anche un altro ambito artistico. Infatti, la presentatrice, è entrata nel mondo della recitazione, prendendo parte ad un episodio di una famosa fiction: ricordate di quale stiamo parlando?

Francesca Fialdini, attrice: ha recitato proprio proprio nella famosa fiction

Francesca Fialdini è sicuramente una delle conduttrici più amate ed apprezzate. In questi anni, l’abbiamo vista al timone di diversi programmi televisivi, dimostrando grande talento. Oggi, è conduttrice della trasmissione Da noi…a ruota libera. Ebbene, oltre ad essere un’eccellente presentatrice, non tutti, forse ricordano, che la Fialdini ha recitato anche in un episodio di un famosa fiction. Ma esattamente, di quale stiamo parlando? Ebbene, difficile non rammentare! La bellissima si è cimentata nell’arte della recitazione, apparendo in un episodio della quinta stagione di Un Passo Dal Cielo.

Ricordate la sua presenza nella seguitissima serie tv? Possiamo affermare che, Francesca Fialdini possiede davvero mille risorse, ed è capace di sorprenderci sempre!