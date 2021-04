Chi è il padre di Francesca Manzini, la bravissima imitatrice romana che ha condotto Striscia la notizia al fianco di Gerry Scotti.

Se il talento avesse un nome si chiamerebbe Francesca Manzini: la giovane attrice ed imitatrice che ha partecipato a programmi come Amici Celebrities e Tale e Quale Show, è senza ombra di dubbio una delle donne più talentuose del panorama artistico italiano. La sua strepitosa carriera inizia con una lunga gavetta che nasce nei villaggi turistici dove lavorava come animatrice. In effetti, Francesca non ha mai studiato recitazione e la sua bravura deriva da ciò che ha imparato da sola, come autodidatta. A trent’anni la Manzini ha raggiunto livelli altissimi come artista tanto da ottenere il ruolo di conduttrice di Striscia la notizia al fianco di un grande professionista come Gerry Scotti. Francesca è anche molto appassionata di calcio e questo aspetto lo ha ereditato certamente dal padre, molto noto in tale ambito. Avete capito di chi stiamo parlando? Scopriamo!

Francesca Manzini, chi è suo padre: nel calcio è molto famoso

Prima di approdare in tv, Francesca ha lavorato in radio: nel 2016 partecipa a “Tutti Pazzi per RDS” trasmesso da Radio Dimensione Suono. Da lì in poi la strada verso il successo sarà una continua ascesa per lei: la ritroveremo in programmi come “Grand Hotel Chiambretti”, “Matrix Chiambretti”, nel film di Carlo Verdone “Benedetta Follia”, e nelle trasmissioni menzionate prima, Amici Celebrities e Tale e Quale Show. Come anticipato, il padre della sorprendente imitatrice è un volto famoso in ambito calcistico. Si tratta infatti di Maurizio Manzini, dirigente della società di calcio Lazio. Quest’ultima infatti è proprio la squadra di cui è tifosa Francesca. Il rapporto tra lei e suo padre non è stato sempre facile, ma durante il lockdown dell’anno scorso i due si sono ritrovati.

Al settimanale Chi, l’attrice aveva rivelato: “In questi mesi ho ritrovato mio padre con cui da tanti anni i rapporti si erano raffreddati. Dopo la separazione da mia madre si era allontanato anche da me”.