Johnny Depp, non solo attore nella sua lunga carriera: il retroscena che nessuno si aspetta, quale altro lavoro svolge.

In questi anni, Johnny Depp ha interpretato numerosi ruoli, la sua carriera si è così tanto ampliata da divenire un attore di successo. Il suo talento l’ha portato ad essere tra gli attori più amati ed apprezzati del panorama cinematografico internazionale, tanto da ricevere numerosi premi e riconoscimenti. Un ingresso nel mondo della recitazione arrivato quasi per caso, ma che si è poi trasformato in uno dei suoi lavori principali. Attore, regista, produttore cinematografico, comico, Depp, nel tempo che l’ha visto formarsi, ha saputo destreggiarsi in diversi ambiti, toccando il successo ogni volta. Ma nella sua carriera spunta un retroscena inaspettato, o forse tanto inaspettato non è. Oltre ad abbracciare questo ambito artistico, Johnny Depp ha anche intrapreso un’altra strada.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Johnny Depp, spunta un retroscena nella sua carriera: qual è l’altro suo lavoro

Ebbene, l’abbiamo amato e ammirato per i suoi numerosi ruoli che gli hanno dato una fama così forte, tanto da portarlo ad essere uno degli artisti più amati in assoluto. Come dimenticare, il ruolo che l’ha reso una star internazionale, nel film Edward mani di forbici. A distanza di anni, risulta sicuramente da annoverare tra le pellicole più amate e viste. Depp, però, nella sua lunga carriera, ha anche abbracciato un altro importante ambito, lavorando e ampliando una delle sue più grandi passioni. Ebbene, l’attore ha toccato anche il campo musicale, infatti, è anche un bravissimo musicista. Jhonny Depp ha partecipato alla composizione del brano “Fade In-Out” degli Oasis, suonando la chitarra. Nel 2003 ha suonato la chitarra acustica nella colonna sonora del film C’era una volta in Messico; membro della band P, ha inoltre suonato la chitarra e la batteria in una cover di “You’re So Vain” di Carly Simon.

È anche apparso brevemente, nelle sembianze del Cappellaio Matto, nel video musicale della canzone “Alice”, colonna sonora del film Alice in Wonderland, della cantante canadese Avril Lavigne. A quanto pare, Depp è un vero artista, e anche in ambito musicale ha saputo farsi strada e raggiungere il successo.