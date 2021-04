Johnny Depp si è iscritto ad Instagram soltanto un anno fa, durante il lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus: sapete qual è stato il suo primo post?

Johnny Depp è uno degli attori più famosi del panorama cinematografico mondiale. Attore, produttore, regista, comico e musicista statunitense: è uno dei professionisti più completi della sua generazione! Il protagonista di Pirati dei Caraibi, in onda questa sera di domenica 4 aprile 2021 su Italia 1, nel corso della sua carriera ha ricevuto tantissimi premi come un Golden Globe, tre nomination al Premio Oscar. Nel 2010 secondo Forbes è stato l’attore più pagato al mondo guadagnando 80 milioni in un anno! Johnny Depp è entrato a far parte del mondo dei social solo un anno fa! Il suo primo post risale ad aprile 2020: “Hello everyone… filming something for you now… gimme a minute” scriveva Johnny. In italiano si traduce così: “Ciao a tutti. Sto filmando qualcosa per voi adesso. Datemi un minuto”. Ma cosa pubblica sui suoi canali social l’attore?

Johnny Depp è sbarcato su Instagram solo un anno fa: era il 16 aprile 2020 quando pubblicava la sua prima foto e rivelava di star registrando qualcosa per i suoi fan. A grande sorpresa però è arrivato qualcosa che nessuno immaginava. Ha pubblicato un lungo video in cui affronta diversi argomenti: durante il lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus, l’attore ha fatto una magnifica sorpresa ai suoi milioni di fan nel mondo. Nel lungo video parla del virus, consiglia cosa fare durante l’isolamento. Ma principalmente presenta ‘Isolation’, la cover del brano del 1970, realizzata insieme al cantante Jeff Beck.

Johnny Depp su Instagram conta oltre 10 mila follower, non è particolarmente attivo ma ultimamente ha pubblicato un post per celebrare l’uscita del film ‘City of Lies’ che vede lui protagonista.