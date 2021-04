E’ tra i protagonisti del comedy show “LOL: chi ride è fuori”: uno dei sei comici in gara è Luca Ravenna, scopriamo qualcosa in più su di lui!

E’ iniziato il 1° aprile scorso sulla piattaforma Prime Video il comedy show Amazon “LOL: Chi ride è fuori”, che vede sfidarsi tra loro sei comici. Ognuno di loro deve restare serio per sei ore di fila e nel frattempo cercare di far ridere i colleghi. Presentato da Mara Maionchi e Fedez, lo spettacolo ha un cast davvero eccellente formato da Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Katia Follesa, The Jackal, Angelo Pintus, Michela Giraud, Frank Matano e Luca Ravenna. A proposito di quest’ultimo, sapete dov’è nato, quando ha cominciato la sua carriera e in quali programmi abbiamo già potuto apprezzare il suo straordinario talento? Scopriamo ogni cosa nel dettaglio!

Luca Ravenna: dov’è nato, quali sono le sue passioni e in quali programmi l’abbiamo conosciuto

Nato a Milano il 27 settembre 1987, Luca Ravenna lasciò la Lombardia per trasferirsi a Roma dove ha studiato recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia. Nella Capitale inizia ad esibirsi con il gruppo comico The Pills. Del loro film, uscito nel 2016, “The Pills – Sempre meglio che lavorare”, è stato autore e sceneggiatore. Prima di vedere Luca nella squadra di comici di LOL, abbiamo potuto conoscerlo in alcuni programmi Rai, ricordate quali? Nel 2016 Ravenna ha partecipato su Rai 2 a Quelli che il calcio e poi a Che fuori tempo che fa. Nel 2015 invece è stato protagonista ed autore di “Non c’è problema”, una webserie. Per il suo lavoro, i suoi modelli di ispirazione sono i comici inglesi Louis C.K. e Eddie Izzard.

Ravenna è molto riservato sulla sua vita privata e non è noto se sia sentimentalmente impegnato, se abbia una compagna o meno. Una delle sue più grandi passioni è il tennis ed è molto seguito sul suo profilo Instagram che conta 52 mila follower.