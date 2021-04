Paola Minaccioni, vita privata: le curiosità sulla famosissima attrice

Paola Minaccioni, cosa sappiamo sulla vita privata della famosa attrice? Ecco le sue parole in varie interviste!

Paola Minaccioni è la famosa attrice, comica e conduttrice radiofonica italiana. Classe ’71, la vediamo questa sera di domenica 4 aprile 2021 in ‘Baciato dalla fortuna’. Interpreta il ruolo di Marisa, l’ex moglie del protagonista Gaetano, interpretato da Vincenzo Salemme. La Minaccioni è un volto noto del grande e piccolo schermo: l’abbiamo vista in tantissimi film come ‘Mine vaganti’, Matrimonio a parigi, Pazze di me, Confusi e felici. In televisione in tante serie tv come In arte Nino, Un medico in famiglia, Camerà Cafè. Ma cosa sappiamo sulla vita privata della famosa attrice? Abbiamo pescato qualche dichiarazione rilasciata proprio da lei in alcune interviste: vi sveliamo tutto!

Paola Minaccioni è molto riservata sulla sua vita privata. Non sappiamo con certezza se sia single o meno. Nel 2015 ad Io Donna, Paola Minaccioni raccontava di essere innamorata. “E’ una storia giovane. Lui lavora in produzione, ci capiamo. Forse è la prima volta che mi sento così felice. In passato perdevo tempo a convincere un uomo che era adatto a me. Energie sprecate. Non lo rifarei” sono le parole dell’attrice. A distanza di tempo però, qualcosa è cambiato.

Nel 2019 l’attrice ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair nella quale ha raccontato che nel corso della vita ha ricevuto le ‘corna’. “Negli anni ho interpretato così tante donne tradite, che oggi mi considero una portatrice sana di corna. E, attenzione, non solo sul set (ride, ndr). Diciamo che le corna sono un accessorio che prima o poi finiscono sulla testa di tutte” .Alla domanda ‘qual è la tua idea di felicità?’ ha risposto così: “L’esercizio di stare da sola, l’imparare a stare da sola. Non che non mi voglia aprire a una relazione, a un amore, ma in questo momento il traguardo è quando mi sveglio al mattino piena di gioia. Da sola e senza un motivo apparente. Quando si diventa grandi, non si può più sprecare il tempo a stare male“.

