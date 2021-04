Patrizia Griffini è stata una concorrente della quinta edizione del Grande Fratello, ve la ricordate? Com’è diventata oggi e cosa fa.

Correva esattamente il 14 Settembre del 2000 quando Daria Bignardi era al timone di un incredibile reality show. Rinchiusi all’interno di un casa costruita appositamente a Cinecittà, dieci ragazzi, provenienti da diversi parti d’Italia, davano il via alla prima edizione del Grande Fratello. Da quel momento, da come si può chiaramente comprendere, sono passati esattamente 21 anni. Di acqua sotto i ponti, ovviamente, ne è passata. E, soprattutto, di edizioni e di concorrenti ne sono susseguiti. Alcuni, come Luca Argentero, Flavio Montrucchio e tanti altri ancora, sono diventati dei grandissimi attori. Altri ancora, invece, data la loro simpatia, continuano ad avere un posto nel cuore di tutti gli italiani. Tra questi, senza alcun dubbio, c’è anche lei: Patrizia Griffini. Concorrente della quinta edizione del Grande Fratello, la simpaticissima parrucchiere della Verbania conquistò davvero tutti. Certo, non ne uscì da vincitrice, quell’edizione infatti fu vinta da Jonathan Kashanian, eppure ancora adesso viene ricordata ed ammirata. Siete curiosi di sapere, però, com’è diventata oggi e com’è cambiata la sua vita dopo il GF? Scopriamolo!

Grande Fratello, ricordate Patrizia Griffini? Com’è cambiata

Che fine ha fatto Patrizia Griffini? Entrata a far parte dello mondo dello spettacolo nel 2004 quando, al timone di Barbara D’Urso, ha preso parte alla quinta edizione del Grande Fratello, la simpaticissima parrucchiera ha conquistato tutto il pubblico italiano. Certo, come dicevamo precedentemente, Patrizia non è riuscita ad aggiudicarsi il titolo da vincitrice, è vero. Eppure, però, la sua partecipazione al reality show di Canale 5 le è valso l’affetto del pubblico italiano. Che ancora adesso, nonostante siano passati diciassette anni dalla sua partecipazione, continua ad amarla e ad adorarla. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: com’è cambiata oggi? Seppure adesso non sia più una presenza fissa sul piccolo schermo, siete curiosi di sapere com’è diventata oggi? E, soprattutto, com’è cambiata la vita di Patrizia dopo il Grande Fratello? Tranquilli, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Da quanto si apprende dalla sua ‘bio’ presente sul suo canale Instagram, sembrerebbe che, attualmente, la simpaticissima Griffini sia una PR presso un negozio di borse a Milano. E che, quindi, molto probabilmente, abbia ‘abbandonato’ il suo mestiere da parrucchiere. Com’è cambiata, invece? Beh, sembrerebbe proprio che gli anni non siano affatto passati per la bellissima Patrizia. Splendida era nella casa del Grande Fratello e splendida è rimasta a distanza di anni.

Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Dal suo profilo Instagram, infatti, è possibile rintracciare diversi scatti di Patrizia in compagnia della famiglia Rodriguez. È un caso? Assolutamente no! Anzi, tutt’altro! La Griffini è una delle più grandi amiche di Belen. Lo sapevate?