Patrizio Rispo, grave lutto per l’attore: è morto il padre

Grave lutto per Patrizio Rispo, è morto il padre dell’attore di “Un posto al sole”: le parole e il dolore del napoletano

Patrizio Rispo colpito da un gravissimo lutto. L’attore di Un posto al sole, soap opera in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì sera, ha perso il padre. La notizia è stata comunicata dall’attore stesso sui suoi canali social. Grande dolore e sconforto per Rispo, sommerso da messaggi d’affetto e vicinanza sui social.

Patrizio Rispo, grave lutto: è morto il padre

Un grave lutto ha colpito Patrizio Rispo, attore napoletano famoso per la sua interpretazione nella soap opera “Un posto al sole“. L’artista ha comunicato la scomparsa del padre con un post sul suo account Instagram. Rispo ha pubblicato una foto del padre insieme ai figli e ai nipoti, scrivendo: “Papà con figli e nipoti. Mi sa che il patriarca adesso sono io. Ciao papà, amico mio bello“. Il post ha ricevuto in poche ore migliaia di like e l’attore è stato sommerso da commenti di sostegno e vicinanza, soprattutto dai suoi colleghi di Un posto al sole.

L’attore napoletano, nel giorno della Festa del Papà, aveva pubblicato una foto del suo papà insieme ai suoi nipoti. Rispo ha infatti due figli: Giordano e Tommaso. Non sarà una Pasqua sicuramente semplice per l’attore di Un posto al sole. La mancanza del padre si farà sentire sicuramente. L’attore avrà però la vicinanza dei figli, dei colleghi e soprattutto dei fan. Patrizio è amatissimo dal pubblico, soprattutto da tutti i fan della soap opera napoletana. Il personaggio di Raffaele Giordano è un’icona della televisione italiana. Il pubblico non saprebbe immaginare Un posto al sole senza la presenza del portiere di Palazzo Palladini.