Conoscete i dettagli sulla storia d’amore tra Penelope Cruz e Javier Bardem? Vi sveliamo come si sono conosciuti!

E’ una delle attrici spagnole più belle del panorama cinematografico mondiale! Penelope Cruz è entrata nel mondo del cinema a soli 17 anni, interpretando il film spagnolo ‘Prosciutto Prosciutto’. Da lì a poco ha ricevuto l’attenzione internazionale per il film Blow con Jhonny Depp, Il mandolino del capitano Corelli e Vanilla Sky. La Cruz ha ricevuto diversi premi: un BAFTA, tre Goya, un Prix d’interpretation feminine al Festival di Cannes e un David di Donatello per la miglior attrice protagonista per Non ti muovere. Ma è sul set di Prosciutto Prosciutto, il suo primo film, che ha conosciuto colui che sarebbe diventato l’uomo della sua vita. Parliamo di Javier Bardem.

Penelope Cruz, il matrimonio con Javier Bardem: sapete come si sono conosciuti?

Penelope Cruz è sposata con Javier Bardem, l’uomo che ha conosciuto sul set di Prosciutto Prosciutto, nel 1992. L’amore tra i due è però scoppiato anni dopo, durante le riprese di Vicky Cristina Barcelona, film nel quale hanno recitato entrambi. Era il 2007 e l’amore sbocciò: da allora Penelope e Javier non si sono mai più separati. Il 14 luglio del 2010 si sono sposati: dalla loro unione sono nati Leonardo, nel 2011, e Luna, nel 2013.

Questa un’immagine presa dal film ‘Prosciutto prosciutto’, il loro primo film girato insieme:

Penelope e Javier sono una coppia nella vita e nel lavoro: hanno dimostrato di essere grandi complici anche nei film in cui hanno recitato. Sono otto le pellicole in cui li vediamo insieme, nel cast: Prosciutto Prosciutto, Mas que amore, frenesì, L’amore nuove gravemente alla salute, Carne tremula, Vicky Cristina Barcelona, The Counsselor Il procuratore, Escobar – il fascino del male e Tutti lo sanno. La famiglia Cruz Bardem vive a Madrid.

Senza dubbio, Penelope e Javier formano una delle coppie più amate del panorama cinematografico mondiale!